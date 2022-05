Polémica por una ordenanza que prohíbe levantar perros de la calle

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó en octubre de 2021 una ordenanza de control del crecimiento poblacional de perros, con el fin de controlar la superpoblación canina a largo plazo mediante castraciones masivas y campañas de tenencia responsable, y multas por tenencia irresponsable, entre otros puntos.

Digna Hernando de Blanco, concejal de Juntos por el Cambio de Comodoro Rivadavia, Chubut, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió a la problemática de los perros callejeros. “Comodoro Rivadavia es una ciudad que desde hace tiempo tiene una cantidad importante de perros en la calle. No ha sido tratado a tiempo el problema, hoy tenemos una dificultad grande porque en todos los barrios de la ciudad tenemos cantidad de animales sueltos en grupos de 7, 8 o 13 perros", señaló la funcionaria.

“Hay lugares en barrios donde las mamás tienen que rodear 4 cuadras para ir a la escuela, para evitar alguna esquina donde hay grupos de perros que ya han mordido a las personas. Eso es cotidiano. A fines del 2021 se sancionó una ordenanza que prohíbe levantar a los perros de la calle. Eso tiene que ver con las castraciones masivas y tempranas, en lo cual todos coincidimos, no hay dudas de que a largo plazo es una alternativa posible", explicó la entrevistada.

En ese sentido, la concejal aseguró que "el problema es que la misma ordenanza plantea la prohibición de levantar perros de la vía pública. Eso también hace que no se pueda sancionar a los propietarios o tenedores de perros, que siendo los custodios del animal, los dejan sueltos en la vía pública para que se alimenten y hagan sus necesidades. También han prohibido el dispensario canino, un lugar que existe en la ciudad para contener a perros que no tienen dueño y puedan ser adoptados. Esta normativa impide la adopción, porque al no tener al perro disponible no se puede dar en adopción.

-Si no pueden adoptarlos, ¿cómo van a resolver el problema de los perros en la calle? ¿Cuál sería la alternativa?

-Nosotros hemos presentado una ordenanza, que la presentamos inicialmente en el 2019 y la volvimos a presentar el año pasado. Planteamos que la castración es el eje central en la forma de abordar el tema. Pero además es necesario un registro de canes, para que sean vacunados, castrados, que cumplan con las normas sanitarias y que permita identificar a los propietarios en caso de que los animales estén en la vía pública. Además, poner en funcionamiento al dispensario canino que tiene todo para dispensar cirugías o atención veterinaria y levantando a los animales sueltos en la vía pública. Para que podamos tener la disponibilidad de presentarlos en planes de adopciones intensivos, con la participación de todas las ONG.

-Esto tuvo la objeción de parte de algunos, considerando que la cantidad de animales sueltos podrían ser unos 200 mil en la ciudad. Nosotros planteamos que el dispensario canino tiene capacidad que por la ordenanza pretendemos que se amplíe. Pero no debería ser la dificultad de que se levanten absolutamente a todos los perros de la calle al mismo tiempo, sería imposible de manera. Planteamos que entre no hacer nada y levantar todos para los que hay capacidad, en la medida que los perros se adoptan y quedan lugares libres se pueden seguir levantando los que están en la vía pública. Empezando por los lugares cercanos a escuelas, hospitales y centros de salud para ir mejorando mejores condiciones. Ha pasado que los perros muerden o tiran al piso a personas grandes que terminan con fracturas de cadera. Las consecuencias para un niño son para toda la vida, si le tienen que poner cien puntos de sutura no vuelve a tener una vida normal.