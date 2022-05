Censo 2022: ¿las personas en situación de calle serán censadas?

Este miércoles 18 de mayo se realizará el Censo Nacional 2022 y por ese motivo, el Gobierno Nacional dispuso que el día será feriado nacional. Una de las incógnitas que se tienen al respecto es sobre las situaciones de calle. ¿Qué pasará con ellas?

Cristian García, coordinador de la Pastoral de Calle, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y respondió algunas consultas:

“El censo se hizo anoche desde las 22 hasta las 2 de la madrugada. Lo que nosotros presentamos como Pastoral de Calle fue que el censo no iba acorde a la ley de situación de calle 27654 que se aprobó el año pasado, que contempla muchas situaciones de las personas en situación de calle. Los albergues y pensiones iban a ser censadas como viviendas colectivas y no como personas en situación de calle. Entonces iba a ser un número grande de personas que no iban a ser contadas como situación de calle", comenzó explicando.

Asimismo, sostuvo que "hay población que es móvil, transita todo el día, que va a la casa de un familiar o una pensión. Claramente los números no iban a ser reales. Se habla hace años de que son 300, pero consideramos que el número es más amplio".

El entrevistado, indicó: “Nosotros trabajamos de lunes a lunes en el patio callejero, asistimos a 100 personas que buscan el plato de comida. Sabemos que el número es más grande, muchos no llegan. El censo iba a ser solamente en el Gran Mendoza, pero entendemos que muchos municipios tienen población en situación de calle. Si uno piensa que el 10% está bajo el índice de indigencia, también pueda ser contada la población. Esto se acrecienta, muchas familias se acercan a buscar el plato de comida y la crisis lo hace más evidente".

—¿Cuál es el número que tienen de personas viviendo en la calle?

—No tenemos un número fijo, en el microcentro tenemos 100 que buscan comida. Pero si son casi 4 albergues en Gran Mendoza y otras pensiones donde pernoctan el número es elevado. El 300 se viene diciendo desde el 2011.

—¿Notan incremento de demanda?

—Muchas familias que con la crisis de la pandemia también se acercan a buscar comida no solo al patio callejero, también a Cáritas parroquiales. Muchos que son de clase media que buscan el alimento en el patio callejero.

—¿Es posible la reinserción de las personas que viven en situación de calle?

—Hay un concepto que lo debatimos que es la libertad, muchos claramente eligen vivir en la calle. Es muy diverso también el por qué estar allí. Todos están porque han roto lazos vinculares con sus familiares por cuestiones diversas, adicciones, problemas de salud mental, abandono de hijos. El tema de la reinserción es difícil, primero hay que luchar contra esa elección de pernoctar y vivir en la calle, donde se arman su círculo de amigos y cuesta volver a la sociedad. Con programas de alfabetización, con la escuela que funciona en la iglesia La Merced tratamos de trabajar algunas costumbres que deben ser necesarias para el regreso a la sociedad.

“La verdad es que es una labor de uno por uno, cada historia es distinta y particular”, concluyó.