Caso de la bebé robada: hallaron a una recién nacida en Luis Guillon

El nosocomio donde tuvo lugar el robo de la bebé

Luego de casi siete horas de búsqueda, finalmente se logró dar con el paradero de una bebé recién nacida y creen que se trata de la pequeña que había sido sustraída por una mujer que se hizo pasar por una falsa enfermera que ingresó en una habitación del hospital Alende, de Lomas de Zamora.

“La madre reconoció a la recién nacida como su hija”, informaron fuentes a La Nación. De igual forma, todo se confirmará cuando esté el resultado del peritaje de ADN que confirme el parentesco.

Según la denuncia, el robo había ocurrido el miércoles 14 de diciembre, a las 9.30, cuando una mujer, “simulando ser enfermera/médica” de dicho centro de salud, situado en Claudio de Alas al 2500, en la localidad de Ingeniero Budge, ingresó en la habitación 107 e informó a la madre, Nicole Sandoval, que debía llevar a la beba, de nombre Aylin, a realizar controles, dijo una fuente de la investigación a Télam.

El hallazgo de la beba

Una prima de la madre relató en diálogo mediático, cómo encontraron a la beba: “Una chica que trabaja en una estación de servicio en Luis Guillón vio a una mujer nerviosa con una bebé recién nacida que fue a comprar leche, y entonces llamó a la policía”.

“Al lado de la estación salen los micros de larga distancia y la mujer dijo que iba a viajar. La chica que trabaja en la estación de servicio hizo capturas de las cámaras y mandó las fotos. Nosotros decíamos que era igual a la bebé, y parece que sí”, dijo la mujer ante la euforia de familiares, amigos y compañeros de trabajo de su madre que se concentraron en el lugar para reclamar la aparición de la niña y respuestas por parte de las autoridades de la institución.

Fuentes allegadas a la investigación, aseguraron a Télam que la mujer que fue detenida, dijo que “ella venía de la costa, de Mar del Tuyú y que la bebé nació el 30 de noviembre”, pero no aportó ninguna prueba de sus dichos hasta el momento.

La falsa enfermera fue capturada por una cámara de seguridad del hospital cuando salía de un ascensor.

A mí no me dejaron entrar a verla ayer cuando nació y ahora me dicen que se la robaron”, dijo a los medios e indignada, la abuela de criatura.

La captora tuvo tiempo de vestirse como enfermera, llevarse a la recién nacida, cambiarse de nuevo y salir por la puerta central del hospital.

“Está todo arreglado con alguien de adentro, no puede ser que haya hecho todo lo que hizo cuando a mí no me dejaron ni pasar, siendo la abuela. La seguridad está hace diez años ahí, cómo no van a saber quién trabaja y quién no”, dijo desesperada la abuela de la joven.

La abuela de la pequeña Aylin también narró a los medios que la falsa enfermera engañó a su hija diciéndole que iba a llevar a la niña a hacerle controles y luego no volvió más.