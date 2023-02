Caso Báez Sosa: “La sentencia está mal y debería ser anulada”

A un día de haberse conocido la sentencia a los acusados de matar a Fernando Báez Sosa, Francisco Oneto, abogado especializado en Derecho Penal y Criminología, analizó en el programa Metaverso por Ciudadano News y consideró que hay un problema grave con la misma y es “que la calificación legal que correspondía no era la que le pusieron”.

Y agregó: “La sentencia está mal y debería ser anulada en un tribunal superior. No será anulada porque la sociedad no está preparada para tolerar la pena que realmente corresponde”.

Para dar mayor precisión explicó que los condenados van a juicio porque: “Se pusieron de acuerdo para ir a matar a Fernando Báez Sosa aprovechando que estaba distraído comiendo un helado, lo toman a eso como alevosía y lo matan”, en tanto resalta que la sentencia dice que “cuando le fueron a pegar en principio es evidente que no querían matarlo, que lo fueron a pelear, incluso con los amigos de Fernando Báez Sosa, ahora cuando Fernando cae al piso y está desvalido, cuando siguen adelante ahí hacen un acuerdo premeditado para matarlo”.

Al respecto, el letrado resaltó los errores que hubo, a su consideración, en el proceso: “El primero es un problema técnico y es que no se defendieron de eso, el segundo problema es que la propia sentencia dice "no, están equivocadas las acusaciones cuando dicen que lo fueron a matar" y después el problema lógico es que ¿Cómo me pongo de acuerdo yo para cometer un homicidio premeditado mientras estoy peleando?”.

En conclusión, para Oneto “El problema es que la jurisprudencia va deformando la intención del legislador”, y opinó que si el caso no hubiese tenido la trascendencia mediática que tuvo “la pena que le hubiesen aplicado ni siquiera hubiese llegado al dolo eventual, hubiesen aplicado homicidio en riña”.

Tanto la defensa, como la querella y la fiscalía, manifestaron que van a presentar una apelación a la sentencia y ante esta etapa procesal, el abogado especializado en Derecho Penal y Criminología sentenció que “el recurso de casación va a ser un juego de todos contra todos, porque la sentencia es tan mala que todos tienen razón”, dijo.

Y aseguró que “casación debería anular la sentencia por arbitraria y contradictoria y mandar a hacer un nuevo juicio, pero creo que lo que hará es confirmar todo”.

La condena

De los 8 imputados, 5 recibieron la prisión perpetua, lo que “corresponde a toda la vida hasta que se muera” afirmó Oneto, quien además especificó que el artículo 14 inciso 1 del código penal con la reforma del 2017 quitó cualquier beneficio de libertad anticipada durante la ejecución penal a los autores de homicidio agravado, “hoy no hay libertad condicional”.

En cuanto a los 3 condenados que recibieron la pena de 15 años de prisión “tampoco tendrían libertad condicional porque el artículo 14 inciso 1 del código penal veda la posibilidad de libertad condicional para los condenados por homicidios agravados y no diferencia entre autores y partícipes, por lo tanto, tampoco les cabe la libertad condicional”, sentenció.

En tanto, la condena se hará efectiva según donde lo determine el servicio penitenciario mediante un proceso de perfilación de detenidos para ver dónde alojarlos.

De ahí también se desprende un tema polémico como es el resguardo de integridad física: “La forma en la cual el servicio penitenciario instrumenta el resguardo es la misma forma en que instrumenta el castigo” afirmó Oneto y estableció que “Lo mejor es que el servicio los coloque en un pabellón con población donde su integridad física no corra peligro, porque no es posible tener a una persona encerrada toda la vida en una habitación de cuatro por cuatro y que salga tres horas al día”, concluyó.