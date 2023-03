Carrió acusó al Frente de Frentes de tener relación con los narcos

Elisa Carrió anunció que la Coalición Cívica no formará parte del Frente de Frentes en la provincia de Santa Fe. Este se formó para enfrentar al gobernador peronista Omar Perotti. La líder opositora aseguró que hay “complicidades” de dirigentes locales opositores con sectores del narcotráfico y del lavado de dinero.

Esto genera un alto impacto en Juntos por el Cambio, a un mes de la inscripción de las alianzas electorales y se da a pocos días de que el expresidente Mauricio Macri visite Rosario para presentar su libro Para Qué.

“Esto no tiene nada que ver con Mauricio. Es un llamado de atención porque lo que pasa es grave”, expresaron al portal Infobae fuentes partidarias. Al mismo tiempo, desvincularon de las acusaciones a la senadora Carolina Losada, mencionada como posible candidata.

Esta decisión se comunicó por medio de un video y se resolvió tras una información que recibió Carrió sobre los posibles vínculos de la oposición con el narcotráfico. “Es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir”, afirmó la líder. “Hay que limpiar la Provincia y eso no se puede hacer con los mismos que fueron parte de los problemas que hoy tenemos”, agregó.

“Estamos abiertos a integrar a todas las personas de buena fe y de principios de todos los espacios, sobre todo los independientes de las pymes, del sector agropecuario y a todos los santafecinos que quieran algo diferente para su provincia. Tenemos que iniciar un camino distinto para Santa Fe”, consideró Carrió.

Lucila Lehmann, exdiputada nacional y presidenta de la Coalición Cívica de la Provincia de Santa Fe expresó que “el narcotráfico atraviesa todos los poderes de la provincia y ser parte de eso es imposible para nosotros”. “Nuestro deber es dar una luz de esperanza para Santa Fe. Tenemos una provincia con un gran potencial exportador y muchas ganas de salir adelante, y tenemos que apuntar a eso, pero en contra de las mafias”, reafirmó.

“Santa Fe está tomada por el narcotráfico y por el lavado de dinero. Hay que limpiar Santa Fe”, expresó Carrió. “Si no se limpia, la provincia no tiene destino. Yo no puedo recorrer ni avalar un Frente de Frentes en el que yo sé que hay muchas personas vinculadas con el narco”, concluyó.