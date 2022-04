Buscan que civiles manejen móviles policiales: mirá los requisitos

Una nueva polémica gira en torno a una decisión tomada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que invita a los civiles a sumarse a las fuerzas de seguridad para manejar los móviles de la Policía Bonaerense, con la condición de tener carnet de conducir, secundario completo y asistir a un curso de dos meses.

La propuesta está en foco de discusión por la escasa formación que tienen los civiles en el rubro, lo que podría traer consecuencias para actuar ante una situación compleja, pese a eso hay postulantes.

Según se informó, el nuevo personal solo se limitará a manejar los patrulleros y no portarán arma, por lo que no podrían actuar si su vida o la de su compañero se encuentra en peligro.

Esta iniciativa ha cosechado fuertes críticas. Como refleja TN, Luis Tonil presidente de la Defensoría Policial de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que un curso de dos meses no alcanza para que una persona pueda ocupar el lugar de un chofer de patrullero: “No saben utilizar el vehículo como escudo ante un enfrentamiento armado, y si hay un solo policía no puede hacer absolutamente nada si hay más de una persona que lo está atacando. Necesitás un compañero que te cubra la espalda, no te sirve para nada, todo lo contrario, lo tenés que proteger a él en vez de estar enfocado en la agresión directa”.

A su vez, Diego Kravetz, Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús, coincidió con Tonil y agregó que quienes sean designados como choferes de patrulleros van a tener estado policial y no de civiles, aunque no porten arma.