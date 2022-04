Bullying: aseguran que "cuando aparece un caso, ya es tarde"

A raíz del caso de una niña de 5 años que no quiere ir más a la escuela porque es víctima de bullying, el psicólogo y profesor de la UBA, Pablo Melicchio dijo en El Interactivo de Ciudadano News que “primero tenemos que tener en cuenta que es importante trabajar con la prevención porque cuando salen estas noticias llegamos tarde. Tienen que haber adultos presentes, emocionalmente sanos y dispuestos a prestar atención a los signos que siempre un niño o niña, víctima de violencia, maltrato o abuso, siempre va a manifestar. Sobre todo, en estos días a partir del asesinato de Lucio en La Pampa aparecieron unos gráficos, en esos dibujos este niño expresaba la violencia familiar que vivía. Eso es importante, prestar atención a las expresiones gráficas. Las escuelas tienen que estar entrenadas para tomar esto”.



Según el especialista los niños en la casa o en las escuelas deben conocer la diferencia entre hacer un chiste y cargar, porque es ahí donde se generan los conflictos posteriores. “El bullying es una forma de la violencia, cuando decimos bullying es porque está instalada la problemática. Cuando uno carga ve el efecto que causa, si a la persona le hace mal es una levadura que puede hacer fermentar el bullying que hay que desarmar a tiempo”, explicó el psicólogo.

Una sociedad violenta

El tratamiento ideal para que este tipo de situaciones no lleguen a mayores sería que en las escuelas se trabaje preventivamente, para eliminar los estereotipos estereotipos establecidos que hacen que se denigre o se desvalorice a la persona. “Cuando hay diferencia, una persona que expresa una diferencia aparecen las cargadas, la denigración, hasta puede ser otro enemigo al que hay que cargar. Entonces, desarmar esos patrones que hacen tan mal y por sobre todo tratar de ayudar a reflexionar. No está bueno lastimar a alguien, los niños y niñas saben que hace mal, pero como viven en una sociedad que es violenta también lo reproducen”, remarcó el profesor.



Y agregó “los niños y niñas no nacen violentos, se ponen así por la reproducción de la violencia familiar o la violencia social. La calle es el gran termómetro de la violencia. Hay intolerancia tan grande y falta de respeto tan grande, entonces las niñeces crecen en ese contexto. Yo diría que las formas de resolución de conflictos no son con violencia, pero se está creciendo en un ambiente donde así se resuelve”.

Lo que recomiendan además los especializados en este tipo de problemas es que en las escuelas haya equipos de orientación escolar, psicólogos, psicopedagogos. “Yo sé que en las escuelas a veces no hay equipos de orientación escolar. A veces también los maestros tienen aulas superpobladas. Pero están dadas condiciones para que se puedan detectar cuadros de maltrato y bullying, pero no están entrenados esos docentes. Siempre pedimos que haya orientación. Hay que prestar atención”, remarcó Melicchio.



Desde el punto de vista psicológico son muy importantes las charlas para detectar a tiempo que algo está pasando con ese niño y se pueda revertir o al menos la situación no se convierta en algo muy grave, ya que ciertas violencias -detectadas a tiempo- hacen que no lleguen a ser violencias físicas.