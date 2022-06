Bullrichmanía: el PRO se anticipa a las elecciones del 2023

Eduardo Amadeo es economista, diputado nacional mandato cumplido, ex embajador en Estados Unidos, fundador del Observatorio Social y desde hace años trabaja junto a Patricia Bullrich.

En el día de ayer, la presidenta del PRO agitó la “Bullrichmanía” en el Yatch Club de Olivos donde lanzó ante cientos de personas su plan de Gobierno y sus equipos técnicos de cara al 2023, por tal motivo Amadeo habló en el programa Metaverso y confesó que si bien faltan 18 meses para las próximas elecciones “Patricia está en el camino para terminar de cambiar a este gobierno”.

Del evento participó Mauricio Macri quien “se encargó de contar cómo ve el futuro”, además para Amadeo la participación de Macri es fundamental ya que como ex presidente “tiene que procurar que todo el proceso político que está sucediendo dentro del Pro y de Juntos por el Cambio se desarrolle con normalidad”, sentenció a los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda.

El entrevistado también hizo hincapié en que las pequeñas diferencias discutidas racional y democráticamente “le hacen muy bien al espacio y a la Argentina, ya que forman parte de un proceso democrático y de crecimiento”, pero insistió en que hay que “discutir la inflación, el drama del gasoil, del gas, los problemas del narcotráfico, que son las cuestiones relevantes”.

En otro aspecto, Amadeo coincidió con el discurso de Bullrich de que “hay puestos en la Argentina que se viene, que no son para “cagones”, por lo que explicó: “El gobierno que viene no es para tibios, hay que dar las peleas, si es necesario pelearse con Moyano duramente para que no siga frenando empresas, no es para niñitos, hay que tener lo que hay que tener porque la Argentina no aguanta más este tipo de cosas”

Javier Milei ¿en el ojo de una alianza?

Durante la entrevista el ex embajador en EEUU, analizó la figura de Milei tildándolo como “un tipo que aprovechó una oportunidad”, pero así mismo consideró que “tiene que ordenar su discurso y sus planes” para luego ver qué pasa en el futuro.

De la presentación de la plataforma presidencial participaron además Federico Pinedo, a cargo de coordinar los equipos técnicos; Fernando Iglesias y Waldo Wolff, la mesa chica de Bullrich: Gerardo Milmann, Alberto Förhig y Juan Pablo Arenaza; también Paula Bertol, Hernán