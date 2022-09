Brenda Uliarte pretendía volver a disparar contra CFK

Apenas un rato después de que Fernando Sabag Montiel apuntara a Cristina Fernández de Kirchner, su novia Brenda Uliarte tuvo un diálogo con Nicolás Gabriel Carrizo, el denominado jefe de la "Banda de los Copitos". El contenido de ese mensaje es crucial: allí asegura que tenía toda la intención de volver a atacar a la vicepresidenta.

"¿Querés hacerlo?" le preguntó Carrizo. "Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro" contestó la mujer. Los mensajes fueron revelados en la noche del martes por la agencia Télam, y confirmados por fuentes de la investigación. Poco a poco se agregan detalles a la pesquisa, la mayoría de ellos provenientes del celular de la mujer. "Pero antes hay que pensarlo bien. Pasa que Nando (Fernando Sabag Montiel) no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso" había escrito la chica a través de WhatsApp.

La confirmación de estos mensajes podría derivar en que tanto Uliarte como Carrizo vuelvan a ser llamados a declarar, decisión que pasará por las manos del fiscal Carlos Rívolo y de la jueza María Eugenia Capuchetti. Brenda carga con la imputación de "tentativa de homicidio" contra la vicepresidenta, misma etiqueta que tiene su novio, Fernando. Pero la situación de Carrizo queda aun por resolverse.

Lo que sí se desprende de estas conversaciones es que, al día siguiente del atentado, Brenda y Carrizo insistían en volver a cumplir con el plan de matar a Cristina. Sin embargo se encontraban intranquilos, porque el hecho de que Sabag Montiel estuviera preso podía hacer que la Justicia llegara hasta ellos. Esta es la razón por la que Nicolás Carrizo llama a la chica para que se dirija a la casa de Barracas, donde se reunían los "Copitos".

Uno de los diálogos que se produjeron entre ambos es el siguiente:

Carrizo: -Te vincularon con el caso. Te diría que vengas acá.

Uliarte: -¿Posta que saben mis datos? Estoy en un lugar seguro, tranqui. Ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos, que quede acá.

Carrizo: -Si saliste por todos los medios. Sos la novia.

Uliarte: -Sí, pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar. Yo sé lo que te digo.

La investigación que se hizo con los teléfonos demuestra que ambos hablaban de concretar el plan. Los mensajes que enviaba a "Amor de mi vida" (el nombre con el que había agendado a su amiga Agustina Díaz, también presa) coincidían con lo que le escribía a Carrizo: "Ya se les acabó la joda" decía un día después de que el fiscal Diego Luciani pidiera la condena para la vicepresidenta.