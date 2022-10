Borenstein: "No me gusta la medida de subir el mínimo imponible de Ganancias"

Durante el fin de semana, el ministro de Economía, Sergio Massa realizó una serie de anuncios con respecto a varias medidas que instaurará el Gobierno nacional con respecto a subir el tope en Ganancias y un bono de refuerzo de ingresos para aultos mayores.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Andrés Borenstein, economista de Econviews y profesor universitario dijo: "Una de las medidas que menos me gusta, quizá la más importante para mucha gente, es la de subir el mínimo no imponible de Ganancias, porque va en contra de lo que dicen todos los manuales", ya que en "Argentina paga Impuesto a las Ganancias un 12% de los trabajadores en relación de dependencia, un número ridículamente bajo, ahora pagará menos todavía".

El economista reconoció que antes de esta medida, aproximadamente un 25% de los trabajadores pagaba Impuestos a las Ganancias, lo que él considera "un número razonable para la Argentina", por lo que "sacarle impuestos a la gente que gana bien es totalmente regresivo, más en un país que tiene 36% de pobreza, 8,8% de indigencia, donde 50% de los niños son pobres.

La gente que gana 300 mil pesos está dentro del 15% de los que más ganan en la población".

Borenstein considera que "esta gente pague algo, por supuesto, no le vas a cobrar el 35% de impuestos porque eso tiene que estar reservada para alguien que gana mucho en serio, pero que pague algo, los que tienen un sueldo arriba de 300 mil pesos me parece que sería bien porque le estamos sacando impuestos a gente que está en este país relativamente bien".

Al consultarle si se podría hacer una especie de segmentación para esa gente eximida de pagar ganancias, expresó: "Hay una segmentación, hay siete alícuotas. El problema de Argentina es que el impuesto está tan mal diseñado y como hacen estos parches, no corren todas las alícuotas, entonces, rápidamente pasas a pagar el 35%, pero hay muchos problemas de diseño que la inflación se va llegando puesto".

“Es una medida apuntada a la gente que gana entre los rankings 11 y 20 porque los 10 primeros ya pagan impuestos y abajo del 20 nunca pagan impuestos. Entonces, es una mano a gente de la clase media, los famosos que votaron a Macri en 2015 y a Alberto en 2019, y están tratando de hacer algo para que traten de votar a este Gobierno, pero son medidas que no ayudan a mi modo de ver".

Con respecto a la posibilidad de un bono para los sectores que más están sufriendo, y el dinero con el que se financiaría, el economista explicó: "Es un juego interesante, el Gobierno necesita inflación para ajustar, si sube mucho, dice socialmente, no aguanta, meten un bono, entonces, lo que ganás con la inflación, lo perdés con el bono, entonces, fiscalmente tenés un mes bueno, uno malo y así".

Sobre el programa Precios Justos, el economista adujo que "los acuerdos de precios en general no funcionan, funcionan si primero hiciste todos los deberes y uno imagina, cuando lanzaste la convertibilidad, entonces primero subiste las tarifas para decir no voy a tener déficit y después congelaste los precios, durante un tiempo aguantó, pero la inflación no baja porque te pongas de acuerdo con una o cien compañías porque esa no es la causa de la inflación".

El especialista económico indicó que esta medida es “como tapar el sol con la mano, como medida no me gusta, funciona un tiempo, pero sería un parche y no una medida que resuelva los problemas de la Argentina".

Para cerrar, el economista habló sobre las elecciones en Brasil y cómo se traslada a la economía, a lo que dijo: "Adquirió una estabilidad macroeconómica importante y, por supuesto, importa quién gane en las elecciones, pero no veo un cambio dramático" .

“Que gane Lula o Bolsonaro no tiene nada que ver con Argentina, a uno siempre como argentino le conviene que a Brasil le vaya bien porque es nuestro principal socio comercial, basta caminar un poco por Mendoza y darse cuenta de que está lleno de brasileños, quiere decir que recuperó su crecimiento y anda bien, por lo que creo que le irá relativamente bien con cualquier candidato".