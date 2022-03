Bermejo: "Tenemos que devolver el dinero de la deuda en dos años, es imposible para la Argentina"

Durante la tarde del lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso en el Congreso de la Nación los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En declaraciones en radio Ciudadano News, FM 91.7, Adolfo Bermejo, el diputado nacional del Frente de Todos, expresó: “Fue una reunión de muchas horas de trabajo, comenzamos a las 14 hasta las 22 aproximadamente, la explicación fue clara, contundente, precisa, sencilla y muy contundente, porque no tenemos otro camino", manifestó.

Bermejo indicó que" el acuerdo con el FMI que nos permite refinanciar la deuda que tomó Macri en 2018 y que tenemos que devolverle ahora en dos años, eso imposible para la Argentina".

El diputado nacional reconoció que “este acuerdo con el FMI nos permite cuatro años y medio de gracias, para después devolver en 10 años cuotas semestrales, por lo tanto, tenemos margen de tiempo que nos va permitir generar reservas en el Banco Central, mayor producción y más trabajo".

Dentro del marco de los anuncios, Bermejo dijo que las mismas "tienen que ver con inversiones, incentivos para motorizar la industria de distintas categorías, no hay otra alternativa que no sea el acuerdo, habrá matices que se van a discutir y seguirán discutiendo toda la semana porque la idea es tratar de aprobarlo antes del jueves o viernes por lo tanto, es suficiente tiempo para seguir sacándose las dudas aquellos que tengan alguna idea contraria".

“En términos generales, nadie está a favor del default, todo el mundo entiende que Argentina tiene que salir de esta situación, los detalles que quedan sueltos es lo que se ajustará en el resto de la semana”, manifestó el exintendente de Maipú.

Al consultarle sobre la exposición de Martín Tetaz, el diputado nacional manifestó: "Parecía más una presentación para la televisión, que en ese momento no estaban transmitiendo, se enteró después, lo lamento mucho acá tenemos que trabajar todos juntos, pensar en el país, buscar el mejor acuerdo, no tenemos demasiado margen de maniobra, el crédito que se tomó en 2018 es de 44 mil millones de dólares que no fue a parar a ninguna escuela, camino, ruta, taller, construcción de vivienda, hoy hay que refinanciarlo, no queda otra, hay que devolver esta plata y Argentina no la tiene", sentenció.

Deuda de Mendoza

Adolfo Bermejo habló sobre la deuda que tiene la provincia Mendoza y manifestó que es de "500 millones de dólares, que se está refinanciándose con el Banco Nación", por ello "necesita mucho de este acuerdo, de la nación, por lo tanto, hay que tener una mirada generosa también y pensar no solamente en los intereses políticos de cada uno, sino cuánta gente hay detrás de esto, la provincia, los municipios, los vecinos, los barrios el acuerdo va mucho más allá de los beneficios para la nación porque esto se irradia a las provincias y a los municipios".

Dentro de las obras de infraestructura que han encarado los municipios, el diputado dijo que "Maipú está transitando por una obra pública de saneamiento para 30 mil vecinos, obra de cloacas para la zona este, si no hay acuerdo con el FMI esta obra se paralizará".

Para cerrar expresó: "Hay que pensar en lo macro y también en lo micro, cómo afecta a nuestros intendentes, nuestra provincia".

Reviví la entrevista completa en Ciudadano News.