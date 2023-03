Benvenuto vs. Jay Mammon: los datos claves de la denuncia y escándalo mediático

Luego de la detención del productor de Telefé y ganador de la primera edición de Gran Hermano, Marcelo Corazza, la investigación por corrupción de menores salpicó ahora al conductor y músico Jey Mammon.

El nombre del mediático se posicionó en el escandaloso caso, luego de que muchos asumieran que era el hombre al que se refería el denunciante Lucas Benvenuto, quien tras confesar las supuestas conversaciones de índole sexual que mantuvo con Corazza, reveló que había tenido una relación cuando era menor de edad "con un conductor y músico" del canal de la familia.

¿Cómo comenzó todo?

El asunto surgió este el miércoles durante la emisión del programa A la tarde en América, conducido por Karina Mazzocco, cuando Benvenuto compartió su experiencia de haber sido víctima de abuso por parte de un conductor muy conocido de Telefé.

En sus perfiles en redes sociales, identificó al acusado como el presentador del programa La Peña de Morfi. También explicó que su relación con el famoso comenzó cuando él tenía 14 años y el acusado 32.

Benvenuto denunció a Mammon en el 2020, pero el caso fue cerrado en el 2021 y el acusado fue sobreseído por proscripción.

¿Cuál fue la denuncia contra Jey Mammon?

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefé. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: '¿Lucas llegó?' Él tenía 32 y yo, 14", contó Benvenuto a los medios.

Luego de la entrevista, las redes sociales estallaron con la noticia y señalaron al conductor de Morfi como el protagonista de la denuncia. Minutos más tarde, fue el propio Benvenutto el que confirmó que se trataba de Mammon.

“Lo denuncié en el 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’”, relató Benvenuto .

Telefé y sus acciones contra Jey Mammon

El canal de televisión Telefé anunció la "suspensión momentánea" del conductor Jey Mammon en su rol como presentador de La Peña de Morfi, con el objetivo de permitirle "tomarse el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal".

La medida se produjo después de que Mammon compartiera en sus perfiles en redes sociales una declaración en la que defendía su inocencia en relación a las acusaciones de abuso sexual presentadas por Lucas Benvenuto en su contra.

“A partir de la información de público conocimiento, Telefé acordó con Jey Mammon, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”, indica el comunicado que fue leído por Rodolfo Barili y Cristina Pérez en la edición central de Telefé Noticias.

“Telefé es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de sus valores”, concluye el texto dado a conocer.

El descargo de Mammon

En un corto mensaje, el conductor, músico y acusado indicó que se trata de una "denuncia que la Justicia decidió prescribir" y que forma parte de una "campaña de acoso y difamación" en su contra.

“Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, comenzó su descargo.

“He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad", continuó.

"La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”, agregó.

El descargo de Benvenuto

Lucas Benvenuto, publicó un video en el que explicó que le costó mucho hablar sobre el caso y que decidió hacerlo públicamente porque nunca recibió una respuesta por parte de la Justicia.

“Fue muy difícil para mí reconstruirme como persona y a ese niño que soy (SIC) para convertirme en este adulto que soy, hubo todo un equipo de terapeutas y el camino fue muy largo”, expresó.

“El camino fue muy largo para que hoy pueda estar acá. Mi vida estuvo en riesgo dos veces, hubo dos veces que yo intenté quitarme la vida. Incluso, estuve dos veces en terapia intensiva y no se sabía cómo iba a despertar”, y añadió que, al no tener respuesta de la Justicia, no le quedó otra opción que denunciar públicamente a Jay Mammon.

“La última herramienta que me quedó fueron los medios, así por lo menos yo podía tener justicia social o la justicia verdadera. Creo que ahora están todos encima de una sola persona, que todos ya saben quién es. Están centrados ahí, pero yo vengo batallando junto a mi abogado en un montón de casos y me duele un montón que quieran usar solo ese nombre para tener la primicia”, aseguró.

En el video, el denunciante pidió a los medios que no lo contacten "porque no está bien anímicamente", y señaló: "Ya hablé, ya denuncié. Para mí ya está, no voy a salvar el mundo si doy una entrevista para exponer a estas personas”.

“Necesito volver a crear amor adentro mío, porque fue lo que me salvó. Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, manifestó.