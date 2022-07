Avalancha en Ushuaia: quién es Tango, el perro que rescató al joven enterrado

En las redes sociales se viralizaron las imágenes de Bomberos y personal de Defensa Civil, que rescataron a un joven que había quedado atrapado bajo un metro y medio de nieve luego de una avalancha que se produjo en la zona del Glaciar Martial, en Ushuaia.

El milagro no podía haber sido posible sin la ayuda de ‘Tango’, el perro de rescate de los Bomberos del cuartel 2 de abril de Ushuaia, fue quien localizó y marcó dónde se encontraba sepultada la persona.

La hazaña que se conoció en todo el mundo, fue explicada en primera persona por Julián Elizari, bombero voluntario e integrante del equipo de Defensa Civil Municipal en Ushuaia, que conversó con El Interactivo y contó detalles al respecto.

“Fuimos alertados en la Dirección de Defensa Civil. Nosotros tenemos un grupo de rescate, fuimos convocados, nos presentamos en el lugar y nos informaron que había una persona atrapada”, comenzó explicando el rescatista.

El especialista contó que, para ese tipo de tareas, e trabaja en conjunto y que salieron apresuradamente al sitio donde podía estar la persona enterrada bajo la nieve.

En cuánto al gran héroe que tuvo la maniobra de rescate, el can llamado Tango, Julián Elizari contó que el perro raza labrador es suyo y que está a disposición de Defensa Civil y personal de Bomberos.

“Él hizo el trabajo rápidamente, en 20 minutos lo localizó (al joven enterrado en la nieve). El muchacho estaba sumergido bajo un metro y medio de nieve”, explicó el miembro de Defensa Civil.

“Había mucha nieve. Como llevaba un par de días estaba húmeda – la nieve-, asique pudimos desenterrarlo. Tratamos de descubrirle la cara de la nieve, pensamos lo peor al principio”, dijo Elizari en diálogo con El Interactivo.

“Lo primero que hallamos fue un guante de él con la mano y no tenía movimientos, cuando seguimos trabajando él movió la mano, ahí Tango seguía marcando el lugar. Nos tiramos de cabeza, Tango quería hacer su trabajo, porque él juega, en definitiva, en su entrenamiento es un juego, por más de que sea un caso real, para él es un juego porque él trabaja por un premio que es la pelota o el mordedor. El resultado fue feliz, gracias a Dios”, describió el experto sobre cómo se vivió la maniobra de rescate.

Hay que tener en cuenta que el rescatista reconoció que, si el can no hubiese trabajado con ellos, probablemente habrían hallado sin signos vitales al joven.

“Lo hubiéramos encontrado, pero nos hubiera llevado mínimamente una o dos horas hasta hallarlo. Habría sido otro el desenlace…”

En cuánto a la salud del esquiador que los Bomberos y personal de Defensa Civil salvaron de milagro, Julián Elizari detalló que “está bien”. Le dieron el alta pero tiene escoriaciones”, dijo y agregó, “el más complicado aunque no lo crean es el compañero, que también lo llevó la avalancha y tiene fractura de rodilla. Él espera turno para ser operado”.

Avalanchas en la Patagonia

El experto habló dijo que “están ocurriendo avalanchas, hace 25 días tuvimos otra, con una chica herida que salió bien. Fue un rescate técnico, pero sabíamos que la había bajado la avalancha. Ahí fue más fácil, porque fueron menos personas las que subieron, al ser un rescate técnico no podemos ir todos. Pero fue con resultado feliz”, detalló.

“Lo que está pasando es que no estamos teniendo mucha nieve, en Tierra del Fuego está cayendo poca nieve, pero hace mucho frío. La nevada anterior a la del accidente, fue de dos días sin parar. Tuvimos temperaturas muy bajas y después de eso otra nevada. Eso fue lo que se desprendió, la nevada nueva fue la que arrastró a los chicos”, dijo Elizari.

Las vidas Julián y Tango

Julián Elizari, estaba cenando con su familia cuando lo llamaron para salir. El protagonista detalló que estaba saliendo a comer con sus familiares. “Es un lugar donde no hay señal. No sé cómo entraron los dos mensajes, pero donde me encontraba no hay señal. Tuve que ir a la casa de un vecino, que tenía Wifi, logré comunicarme con el cuartel. Me informaron lo que estaba pasando, ahí salimos del lugar, fuimos a mi casa, agarré a Tango, mi mochila. Mi familia también trabaja con esto, uno me prepara a Tango, otros me dan las cosas de Tango, me preparan mis cosas, las linternas. Es un trabajo de familia para hacer esto más rápido”, reconoció el experto.