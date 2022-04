Asociación Toxicológica Argentina: "No existe una dosis segura de cocaína"

Respaldados en la política de "reducción de daños", la localidad bonaerense de Morón llevó adelante una campaña sobre el consumo responsable de drogas, la cual generó gran repudio en redes sociales. Si bien la iniciativa tuvo varias voces a favor, hay quienes aseguran que no se aplicó de manera correcta.

El presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, Sergio Saracco, habló sobre esto en El Interactivo y, en primer lugar, remarcó que para abordar el consumo de sustancias se deben tener tres líneas bien definidas: "Una que tiene que ver con la prevención, que es lo más efectivo y está demostrado en lo que hace a costo/beneficio", señaló, con la mira puesta en el desarrollo de la temática en las escuelas.

“Otro aspecto débil es el tratamiento. Tiene que haber diagnóstico oportuno, rápido y temprano para detectar cuándo pasamos de uso y consumo a consumo problemático", agregó el especialista.

Y, en tercer lugar, "ante el fracaso de los tratamientos o de lo preventivo, que tenemos situaciones de que el consumo se mantiene en el tiempo, sí es útil aplicar la reducción de daños", explicó Saracco, haciendo referencia a los grupos definidos que cuentan con un diagnóstico de consumo permanente.

“El problema es que (en el caso de Morón) se aplicó en un contexto que es general. Un lugar, como vemos en las filmaciones, donde hay familias, niños. Donde vemos que la gran mayoría no está en consumo problemático o una situación donde se hace presente el consumo. Distinto habría sido si esto lo aplicamos en un contexto de una fiesta electrónica", puntualizó.

El profesional aclaró que “acá se mezcló todo", por lo cual, "algo que es útil y que se aplica en el mundo puede terminar siendo peligroso cuando no se usa adecuadamente".

"No existe una dosis segura de cocaína"

Por otro lado, el médico toxicólogo hizo hincapié en el mensaje que se difundió: "Están diciendo que si vas a consumir cocaína, 'empezá de a poquito'. No existe una dosis segura de cocaína. Entonces, le estoy informando a la nena que vimos en algunas filmaciones que 'si tomás de a poco, no vas a tener problemas'. Esto no es cierto".

“Esto hay que abordarlo en forma integral, sistemática, seria y de acuerdo al escenario donde lo vamos a aplicar. Se tiene que dar en el contexto adecuado, para que sea lo más efectivo posible", agregó.

Para cerrar, Saracco apuntó que desde los 12 años se está detectando el consumo de alcohol y marihuana, lo cual tiene "impactos negativos sobre el cerebro, en capacidades a nivel educativo" -entre otras consecuencias-, por lo que es fundamental su abordaje en los ámbitos educativos, para poner en práctica la prevención y no tener que llegar a la reducción de daños.