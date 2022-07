"Así no se gobierna": la crítica de Horacio Rodríguez Larreta contra Alberto Fernández

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó este martes su preocupación por la crisis que vive el oficialismo tras la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y su reemplazo por Silvina Batakis.

“Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación”, escribió Rodríguez Larreta en sus redes sociales.

“Así no se gobierna, así no se saca un país adelante, así no se cuida a la gente; se gobierna de cara a los argentinos y con la verdad sobre la mesa, diseñando e implementando un plan que ataque los problemas a fondo, con el coraje obligatorio que exige el mandato que da el pueblo”, señaló el jefe comunal porteño en su cuenta de Twitter.

“La inflación desbocada y la falta de trabajo se suman a una inseguridad que ya era intolerable”, destacó el dirigente del PRO, y agregó: “Todo en un contexto económico imposible de prever y que hace que muchísimos comerciantes no puedan ni ponerle precio a sus productos”.

“Gobernar es dar certezas, traer tranquilidad y, sobre todo, tener un plan con medidas concretas para enfrentar la realidad”, subrayó el jefe de Gobierno y lamentó: “Todos los días los argentinos recibimos lo contrario: conflictos internos, irresponsabilidad e improvisación”.

“Los países que salen adelante son países que ponen el foco y la energía en un plan y en una visión, más allá de las personas. Ningún iluminado salva un país. Lo salva una visión compartida y el trabajo de millones de personas esforzándose juntas para hacerla realidad, más allá de sus diferencias”, sostuvo.