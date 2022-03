Aseguran que Rusia es víctima de una guerra cibernética ¿de qué se trata?

El mundo comenzó a implementar una serie de medidas en contra de la invasión rusa y algunas organizaciones líderes en comunicaciones le declararon a guerra ´cibernética´ al presidente Vladimir Putin. En este sentido, además de lo que se denomina un conflicto bélico, hoy Rusia ha quedado sola, aislada y recibiendo ataques informáticos "sin precedentes".

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el especialista en seguridad informática, Manuel Mansueti, habló sobre la guerra entre Ucrania y Rusia

“Hoy el daño es ir por la información y los datos”

Asimismo, destacó que en la actualidad “la guerra también es por internet" y recordó que "el primer ataque que tuvo Ucrania fue un virus de tipo ramsofware que congeló las operaciones de banco de Ucrania en 2016. Fue un virus que después, entre comillas, se desparramó al resto del planeta, llamado Petia. Ahí comenzó el ataque".

¿De qué se trata la guerra cibernética de la que se habla?

El entrevistado nombró al conocido grupo de ciberactivistas ´Anonymus´ que son personas descentralizadas: "Ellos le dijeron a Putin que si ellos no cesan y no se retira del poder van a seguir con estos ataques. Los ataques son la difusión de usuarios, contraseñas, mails y hoy se acaba de difundir nombres de los militares rusos que están combatiendo. La amenaza era real. Con esto es grave para la seguridad nacional de un país, como Rusia. No olvidemos que Rusia y Ucrania son hace un par de años potencias mundiales en ciberseguridad".

En este sentido indicó que a través del tiempo "se pudo ver que los sistemas pueden ser violable. Esto se sabe en cualquier país de primer mundo y que no hay un sistema que sea 100% seguro. Siempre digo que para tener un sistema que sea 99,9% seguro hay que desconectarlo de toda red".

Por este motivo, comentó que todos los datos que existen tanto en internet, como en las redes sociales "la gente lo da voluntariamente" y son utilizados en diferentes ocasiones. Además una realidad 3,0 "significa que cualquier persona puede generar contenido y cualquier persona puede ver contenido y con los datos que vos le das ellos empezaron a manipular" y allí ejemplificó: "Una red social te puede influir en tu decisión de voto, porque todos apuestan al último momento con la información que vos regalaste".

Por otra parte, sostuvo que la guerra de internet también incluye "noticias falsas o fake news, como bloqueos y virus a entidades bancarias: "En vez de tirar un hospital o aeropuerto van por los centros de datos, que es la famosa nube que está en edificios que si bien son seguros no están hechos para la guerra. Estos son donde se guardan los mails, las fotos, las plataformas de streaming, las empresas, los medios de comunicación, donde se guardan sitios de compra y venta de comercios eléctricos más usados de todo el planeta".

Y agregó que estos mecanismos con los que se originan daños, se pueden maniobrar desde ambas partes, por eso la OTAN todavía no "se mete". "Si Putin destroza un centro de datos el daño que hace al lado del bloqueo que le hicieron es inconmensurable, se la dejan servida para que haga un daño que no hay forma de calcular", concluyó.