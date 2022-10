Aseguran que la compra de inmuebles se detuvo alrededor del 39%

Desde hace un tiempo, la compra de inmuebles y propiedades se detuvo. Según indicaron fuentes oficiales la cifra ronda el 39% y es algo que preocupa al sector.

José Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó que “el hecho de que no haya una ley justa para todos de alquileres va retrasando la posibilidad de construir”.

“Las ventas están bastante estancadas. El mercado está aproximadamente en el 40%, porque hay una realidad, no tenemos ningún tipo de crédito. La única persona que podría comprar es aquella que tiene el dinero en su bolsillo porque ya el que compraba como inversión dejó de comprar porque no le resulta”, detalló.

En este tema puntualizó: "En alguna otra oportunidad antiguamente el IPV construía en forma más masiva, el Banco Hipotecario, hoy eso no lo tenemos porque no existe el crédito, no hay forma".

La situación económica es difícil en todo el país y confesó que desde hace tiempo advierten esta situación: “Esto lo dijimos en noviembre de 2019 y se ha visto que cada vez se construye menos y es lo que está pasando. Se construye menos porque no hay un incentivo, el que va a comprar un departamento que le cuesta 40, 60 mil dólares, el retorno de dinero, no condice con la inversión, entonces la persona prefiere volcarlo en otro lado y es por eso también, que cada vez tenemos más déficit de vivienda”.



Por otra parte, destacó que “se habla de que va a haber una inflación no menor del 60%” y que quizá “sea más”, aseguró. Entonces a partir de esta medida, “no hay condiciones para hacer una previsibilidad. Es doloroso pensar y ver que otros países se están llevando los capitales argentinos”, confesó.

Alquileres

Sobre este tema expresó que a partir de octubre habrá un aumento en un 67,4% y en este sentido, indicó: “el propietario va a tener un poco más de ventaja, ya que se vienen actualizando los contratos”. Por su parte diferenció que no será lo mismo para los inquilinos: “Para el inquilino se le hace difícil pagarlo porque ni ha cerrado el tipo de paritarias”.

Y concluyó analizando la realidad de muchas familias en la actualidad: “Los matrimonios jóvenes que alquilaban hoy se refugian en la casa de sus padres porque no les alcanza para pagar los inmuebles: "Eso no solo se ve en los matrimonios jóvenes sino ya en matrimonios con hijos porque sinceramente la crianza forma parte de una pareja, el colegio, las obras sociales, el alquiler, el combustible y todo forma parte de un todo en donde nos se va dificultando la situación”.