Los movimientos sociales comenzaron con sus jornadas de manifestación de tres días, que terminará el jueves en la Plaza de Mayo, organizaciones sociales y políticas que integran la mesa nacional de la Unidad Piquetera arribaron hoy a San Salvador de Jujuy, desde La Quiaca, como parte de la denominada ‘Marcha Federal’ “por trabajo y por salario contra el hambre y la pobreza", una movilización que se extenderá hasta el jueves con un cierre en la Plaza de Mayo.

La caravana central tuvo su inicio en la plaza Centenario de La Quiaca, para continuar con destino a Salta, y tenía previsto arribar a Tucumán antes de finalizar la jornada. En la capital jujeña se realizó un acto en la esquina de 19 de Abril y Gorriti, frente a la Legislatura provincial, en donde dirigentes de la Unidad Piquetera destacaron que “hay una masiva participación en todo el país", a la que calificaron de "histórica".

“Esta gran marcha federal es el inicio, vamos a hacer miles de kilómetros para llegar a Buenos Aires. Si no hay respuesta hay movilización y acampe piquetero", expresó a su arribo a la capital jujeña el dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo Belliboni, para quien “se está levantando un pueblo que dice ‘basta’".

Vale recordar que la última caravana federal fue hace casi 20 años, cuando se vivían aún los coletazos de la crisis de 2001, y más de 80 micros estarán llegando a la Plaza de Mayo el jueves. La caravana está integrada por el Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), CUBa MTR y Barrios de Pie-Libres del Sur, entre otros.

Los organizadores habían detallado ayer que son cinco las caravanas que partirían hoy de distintas regiones del país, entre ellas el noroeste (NOA), cuyos participantes harán postas mañana por otras provincias para realizar diferentes actos.

El arribo de las columnas a la Ciudad de Buenos Aires para confluir en Plaza de Mayo se producirá el jueves, desde Constitución, Once y Retiro.

“Se marchará por todas las provincias, hasta terminar en el centro del poder político para llevar todos los reclamos de cada una de las localidades y asambleas de la provincia", señalaron.

La participación mendocina

Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza, dialogó con Ciudadano News, donde expresó: “Esta marcha federal no es solo una jornada de lucha y movilización del sector de las organizaciones que nuclean la unidad piquetera, sino también buscan adherir y que participen otros sectores de trabajadores”, destacando que “por eso, la consigna central es por el trabajo, el salario, en contra del ajuste, el FMI y el Gobierno”.

“La política de ajuste que desenvuelven los gobernadores en consonancia con el FMI”, agregó el dirigente, “afecta a todos los sectores que viven de su trabajo, no solo al que no tiene un empleo formal y precarizado, sino también a quien tiene ingreso fijo, porque los índices de pobreza y desocupación son muy alarmantes, y en nuestra provincia están por arriba del 44%”.

La discusión social sobre la metodología de protesta, en especial de los acampes, marcó el hartazgo sobre todo de los que trabajan en el centro porteño, que terminan imposibilitados de cumplir con sus propios horarios y trabajo. Al respecto, el referente del Polo Obrero indicó: “Acampe no habrá, es una movilización masiva de distintos puntos a la Plaza de Mayo, y que terminará con un acto con muchas movilizaciones. Se estiman unas 300 mil personas para el jueves. Es muy difícil que no se corte el tránsito con 300 mil personas movilizadas, y la decisión de ir a una marcha federal con estas características, que será histórica porque hace mucho tiempo no se hace algo así, está marcando que hay una situación que no se tolera más y es consecuencia de una política de gobierno –tanto de Fernández como de Rodolfo Suárez– que es nefasta”.

El dirigente reconoció la existencia de algunas conquistas, a las que consideró de todos modos insuficientes, como “el bono que se contribuyó, y el aumento a la tarjeta alimentaria, el bono para todos los Potenciar Trabajo que se pagó en febrero o marzo, y aparte, la inscripción al nuevo IFE –que en principio era solo para trabajadores monotributistas– y nosotros con distintas medidas de fuerza logramos que el Gobierno la ampliara a todos los sectores trabajadores que necesitaban un refuerzo en sus ingresos”.

Reclamos pendientes

“Ahora, la situación de la entrega de los alimentos, la creación de los puestos de trabajo, la apertura y universalización de los programas sociales no está resuelto y no hay avances en esas discusiones con el gobierno ni de Fernández ni de Suárez”, destacó Rodríguez, al tiempo que recordó: “La salida de la delegación de Cuyo está contemplada para mañana (por hoy) a las 15, desde la Casa de Gobierno”.

Finalmente, remarcó: “Ha sido extraordinaria la solidaridad de todos los sectores de trabajadores que no solo se organizan con nosotros, sino también gente a la que se le ha ido a hacer el planteo, y se profundizó una campaña con un bono solidario y aporte solidario para poder bancar los colectivos”, y concluyó: “Ha sido muy importante la solidaridad que está marcando que hay todo un sector de los trabajadores que no está dispuesto a resignarse y que los recursos o la falta de recursos no puede ser un condicionante para poder avanzar en los reclamos postergados por parte del Gobierno”.