Arde Twitter: el impensado cruce entre Nik y el hijo de Massa

En las últimas horas se desató un sorpresivo cruce en las redes sociales entre entre Nik y Tomás Massa. Todo comenzó hace unos días, cuando el joven contó a través de su Twitter que iba a viajar al Mundial de Qatar 2022 y recibió cientos de críticas.

El caricaturista aseguró que el hijo del ministro de Economía, Sergio Massa, irá al ver el Mundial de Qatar 2022 "con dinero de empresas estatales y la AFA". En este marco, compartió en la noche de este martes una imagen de Massa, Malena Galmarini y sus dos hijos. Junto a la foto, escribió: "Para VOS no hay dólares. Para vos, verlo por TV. Para el hijo de Massa, dólares, Qatar, pasaje en primera bancado x AFA, YPF y AA. Vacunas, ellos primero, VIP. Fiestas en pandemia, ellos sí, vos jodete. Patrimonios, ellos millonarios, VOS pobre. Memoria. #NiñoÑoqui".

Luego, el caricaturista publicó otro tuit en el que simuló una conversación entre dos personas:.- Argentina ya está en Qatar. -¿La selección de Scaloni? - No, el hijo de Massa, Brancatelli y toda la planta de la TV Pública. Esos sí que son una “selección”. VOS no, ELLOS sí. En dólares, y con la TUYA. - Ahora me siento un PELOTUDO. - Bienvenido. #NiñoÑoqui".

Si bien horas antes, ya había cosechado cientos de comentarios negativos, que manifestaban que se fue "con la plata del estado", el joven se cansó y salió con los tapones de punta a defenderse.

"Nik, vos sos la seleccion francesa, te robas todos los jugadores de otros lados tito...", le respondió, haciendo referencia al conjunto galo, que cuenta con muchos jugadores africanos nacionalizados franceses en su plantel.

Después de unas horas, volvió a escribir públicamente en contra de Nik con una frase que él había usado hace un tiempo: "¿Cómo era lo de 'con los hijos no'?", refiriéndose a aquella pelea entre Nik y Aníbal Fernández en la que el escritor acusó al ministro de Seguridad de la Nación de espiar a sus hijos.

Finalmente, ante tantos dardos, concluyó aclarando el motivo de su viaje: “Para todos los boludos que dicen que ‘me fui a Qatar con la del pueblo’ cuando bueno, ya sabemos que vine con Mundo Selección, les aviso que ahora tamos haciendo contenido en Abu Dhabi y nos vamos a Qatar".