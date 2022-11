Antonio Aracre es CEO de Syngenta para Latinoamérica, una compañía proveedora de ciencia y tecnología agrícola. Desde hace 40 años ejerce su actividad profesional en el ámbito privado, y en diciembre de este año dejará su entorno laboral para intentar sumarse a la política y ayudar a mejorar el país.

En diálogo con el programa Metaverso por Ciudadano News, el empresario explicó cómo sería su colaboración: “Quisiera ayudar donde sea que piensen que puedo aportar valor en primera instancia, ad honorem, no me interesa un pago, no lo necesito”.

En tanto, argumentó que no tiene pertenencia partidaria: “Tengo una convicción liberal en lo político muy respetuoso de los derechos y las libertades individuales”, no obstante remarcó que sí tiene una mirada diferente en lo económico: “más progresista, más de centro, revalidando el rol del estado en aquellas funciones y lugares donde la actividad privada no llega”.

Durante la entrevista, Aracre analizó el contexto de la Argentina y aclaró que el crecimiento no es contrario a la inflación, por lo que se puede tener crecimiento económico y un proceso inflacionario alto y desatado: “el año pasado crecimos casi 11%, este año estaremos cerca del 5% y el año pasado la inflación fue del 50%, este año estaremos cercano al 100%, es decir no vemos inconsistencia entre uno y otro”.

Para esclarecer el contexto, el CEO de la compañía dijo que “los empresarios que están pudiendo actualizar sus precios están mejorando la rentabilidad, los sectores asalariados formales de mayor poder de negociación en las paritarias, están también defendiendo su poder adquisitivo”.

y agregó: “Hay una enorme cantidad de gente que pertenece a sectores formales que no logran paritarias razonables, quienes están en la informalidad, como casi el 80% de los jubilados que cobran la mínima que no llegan a ese crecimiento, por lo que se le pide al gobierno que antes de anclar los precios nominales de la economía en un plan de estabilización corrija las distorsiones significativas de los precios relativos”., finalizó.