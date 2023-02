Aníbal Uríos, de Consultora DC: "La gente está harta de la sobreactuación política"

Los argentinos nos preparamos para un año que nos llevará a las urnas en forma masiva. Pero la intención de voto de los ciudadanos es algo que preocupa y genera incertidumbre, tanto en los candidatos como en los mismos votantes. ¿A quiénes vamos a votar? O mejor dicho: ¿qué vamos a votar?

Aníbal Uríos, titular de DC Consultora

En diálogo con El Interactivo, por Ciudadano News, Aníbal Uríos, titular de la Consultora DC sacó una radiografía actual de lo que puede verse hoy en las calles, en lo referente a la intención de voto. "Lo que se viene ahora es la sobreactuación de los políticos, que es algo que hace enojar más a la gente. Caminan por calles de tierra, y el vecino se da cuenta de que eso deberían haberlo hecho siempre, no solamente cuando vienen las elecciones. El caminar ya no es vinculación con el electorado: es una fórmula y un manual viejo, que dista mucho de lo que la gente demanda hoy en día", expresa el profesional.

Uríos asegura que los políticos leen los libros de atrás para adelante, y siempre se plantea ver quién tiene la culpa "de haber llegado hasta acá". "Dejamos de ser un país con dos partidos tradicionales que se disputaban las presidencias. Hoy ya no existen del modo en que los conocimos, ya no hay cuadros de Perón o Alfonsín en las casas. Ya no hay ideología, y los partidos políticos dejaron de existir", asegura Uríos. Es que, siguiendo el hilo del consultor, la gente hoy elige sensaciones. "Nuestro voto ya no es ideológico, sino psicológico", sostiene.

Sin embargo, esto no quita que exista un 30% fanatizado con Cristina. "Ese fanatismo, si bien está presente, se va diluyendo. En política hay un matrimonio entre la clase dirigente y la sociedad, pero hoy ese matrimonio está divorciado y enojado", expresa Uríos. El titular de DC asegura que "en ese matrimonio, la otra parte está desorientada y no sabe cómo conquistar a la otra parte. Están totalmente perdidos", en referencia a la casta política con respecto a los votantes.

Uríos asegura que Juntos por el Cambio es, hoy, el sector más fuerte. Y Milei también está presente, aunque todavía no construyó todavía la herramienta que saque la frase 'No me gusta'. "No sé si van a ganar o no las elecciones, pero están muy cerca de lograrlo. Cada uno tiene una impronta personal, y eso es lo que hoy se está debatiendo", dice el consultor ante Ciudadano News.

La aparición de un nuevo candidato

La llegada de Luis Petri a la interna oficialista de la provincia de Mendoza generó varias consultas para el profesional. El nuevo candidato se enfrenta a Alfredo Cornejo, un referente histórico de la provincia cuyana, y Uríos asegura que, hoy, saldría triunfador. "¿Qué pasaría si se enfrentan hoy Petri y Cornejo? La respuesta nos da un panorama que no se aleja de lo nacional, que está en sintonía. La gente está cansada de los que están en el poder, y visualizan al que está por fuera y quiere entrar a los cargos ejecutivos". Allí aparece la figura de Petri, que no ha sido gobernador, y hoy tiene un gran porcentaje de aceptación.

Ante la consulta y suponiendo que este domingo fueran las elecciones, se le preguntó a Aníbal Uríos quién ganaría: “Te digo quién gana y por qué gana: a nivel nacional gana Patricia Bullrich, con esta interna destrozada del Frente de Todos. Y a nivel provincial ganaría Luis Petri porque tiene votos propios de atributos y votos propios del voto útil. La pregunta era: "Si tuvieras que dejar los ahorros ¿en qué ventanilla la dejás ¿En la de Petri o de Cornejo? Había una confianza en alguien del espacio, pero nuevo”.