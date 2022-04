El sábado 23 de abril los productores agropecuarios realizaron un tractorazo que culminó en Casa Rosada como forma de protesta por las medidas del Gobierno nacional.

En declaraciones en El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Eduardo Amadeo, exdiputado nacional y productor agropecuario, indicó que "el tractorazo me dejó una sensación, ambigua", ya que "es una pena que en esta Argentina, que podría ser el granero del mundo, sigamos discutiendo sobre si vale la pena ayudar al campo, molestarlo, agredirla, es una decepción".

A lo que agregó: "Soy productor agropecuario y quisiera producir contento, tranquilo. Lo que veo permanentemente son críticas, amenazas, preconceptos con esto de que los productores agropecuarios son los oligarcas que se quieren comprar un departamento en Miami, esa es una tristeza".

Amadeo reconoció que luego de la manifestación lo que espera es "estabilidad, ya que esto generaría que no se cambien las reglas todo el tiempo". Por otro lado, "esperamos eficiencia y estamos dos días recorriendo para conseguir gasoil", no obstante, "un Gobierno ineficiente no puede funcionar".

Dentro de su reflexión, el exdiputado nacional dijo que "esperamos que el Gobierno termine con esta vocación de usar al campo como la caja de ahorro, amenazando con nuevos impuestos y recortes".

Con respecto a la época de cosecha, Amadeo contó que “estamos terminando con la cosecha gruesa, ahora nos preparamos para la cosecha fina", por ello "tenemos que tomar la decisión de cuánto trigo vamos a sembrar y si tenemos a un Gobierno que amenaza con que habrá nuevos impuestos, más medidas de control que inventan controlarnos la producción, se va a generar menos y los argentinos vamos a estar todos peor pidiendo cosas imposibles"

Para cerrar, reconoció que un especialista en mercados sacó un promedio y que "el campo le aporto al Estado 120 mil millones de pesos", a lo que es "evidente que es una buena tajada", por lo tanto, "simplemente pedimos respeto por nuestro trabajo".