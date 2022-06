Alumnos de una escuela de Estados Unidos aprendieron a cantar un chamamé a través de una ingeniosa forma de explicar que implementaron profesores correntinos. Se trata de los estudiantes del 4to. grado de la Eastlawn Elementary School, quienes bajo la dirección de su profesora de español, Magalí Cristaldo, entonaron los versos de "I’m sauceño".

Leandro Galarza, músico y compositor, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió a las tradiciones norteñas que enseñan en Estados Unidos. "Estoy trabajando con Magalí, que da clases en Estados Unidos. Ella se contactó conmigo, soy músico de Corrientes, trabajo con escritores de la región. Compusimos chamamé, candombe, canción litoraleña, todos los ritmos del litoral", explicó.

"Estamos trabajando desde el 2017 con los escritores de la región. Magalí se contactó porque le interesó una canción mía que se llama 'Soy sauceño'. Ella la tradujo en inglés, esa es la canción que se ve en el video donde cantan los chicos", contó el compositor.

-¿Te podemos pedir un poco de este tema?

-Sí, la letra es de Juan Federico Torres, la música es mía. Es un chamamé, que también quedó traducido al inglés. Los paisanos me dicen que es raro un chamamé en inglés, pero la idea es que sea para los chicos que han estado trabajando tanto y estudiando. Porque me gusta que el chamamé trascienda las fronteras, porque es patrimonio cultural de la humanidad. Esa es la idea. Magalí me tradujo el chamamé, trabajamos mucho en la pronunciación.

-¿Tu colaboración en las clases de Magalí las haces mediante plataforma virtual?

-Sí, nos comunicamos con ella en las redes, hablamos con los chicos, a ellos les interesa mucho el chamamé, nuestra cultura. También hacen empanadas con Magalí, toman mate, comen dulce de leche y nuestra música con eso es infaltable.

-Yo enseño música en las bibliotecas populares y trabajo mucho con escritores, ellos me dan sus obras y me dicen qué quieren musicalizar, qué letras. Por lo general es todo chamamé, pero otros optan por el rasguido doble, candombe, canción litoraleña, galopa, nos amoldamos a todos los ritmos. Ahora tenemos apoyo del Gobierno de Corrientes, doy clases en las bibliotecas populares los martes de 18:30 a 20. De forma particular también se comunican conmigo en las redes, hacemos clases virtuales y tengo alumnos de Estados Unidos que están interesados en el chamamé. A mí me sorprende, pero también me llena de orgullo poder compartir esta música, enseñar nuestra cultura”.