Allanaron nuevamente la casa donde vivía el atacante de Cristina Kirchner

La Justicia Federal ordenó allanar nuevamente la casa que habitaban Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Con esta medida buscan saber si en el lugar quedaron elementos qu sean útiles para la investigación, y que tal vez podrían haber sido pasados por alto en el primer allanamiento.

El procedimiento fue a pedido del fiscal Carlos Rívolo, y la orden la dio la jueza María Eugenia Capuchetti. El lugar, en el que el atacante de Cristina llegó a convivir con su novia, es un monoambiente ubicado en Uriburu al 700, en Villa Zagala (partido de San Martín). El operativo lo llevó adelante la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la cual trabajó con base a una serie de medidas concretas.

En el primer allanamiento se encontraron 100 balas, distribuidas en dos cajas, y una computadora laptop. Además, y en medio del desorden que había en un primer momento, la policía encontró una libreta de enrolamiento, tarjetas SUBE, hojas con calcos de tatuajes, una tarjeta Ualá y un certificado de nacimiento brasileño, a nombre de una mujer con el mismo apellido que Fernando Sabag Montiel.

Cabe destacar que el propietario del monoambiente, con el que el detenido mantenía una excelente relación, manifestó que el interior era "un verdadero caos": "Parecía una casa abandona, bastante deteriorada y sucia. Adentro de la casa el olor es nauseabundo. Un policía tuvo que salir y ponerse el barbijo porque no aguantaba el olor. Muy desprolijo todo ahí adentro. Yo sigo teniendo las llaves del lugar, no me citaron a declarar y me avisaron que iban a hacer un allanamiento".