"Los alcoholímetros se descalibran, no podemos pensar en tolerancia cero"

Está comprobado que de cuatro accidentes viales, en uno al menos el alcohol se encuentra presente, por lo que desde el Gobierno se busca concientizar con la tolerancia cero al volante.

Actualmente la Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (02); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.

En el programa Metaverso, Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano habló sobre la tolerancia cero y cómo se aplica en otras partes del mundo a lo que expresó: “No es una cuestión de estar de acuerdo o no, es inviable, ilegal, técnicamente aberrante, no existe la medición perfecta. En metrología para estipular una medida tiene que tener tres partes, valor nominal, unidad de medida y margen de tolerancia. Solamente una persona que no entiende nada de técnica puede legislar una tolerancia cero".

Y amplió: "En el mundo hay leyes que se llaman tolerancia cero porque se persigue la utopía de que nadie conduzca bajo los efectos del alcohol, que estamos completamente de acuerdo todos".

“Ahora, que uno diga yo no quiero que nadie maneje bajo los efectos del alcohol no quiere decir que la alcoholemia, que es la medición del alcohol en sangre, tenga que ser cero, porque hay una cierta cantidad de errores, el error de calibración del aparato, el INTI ya se expidió recomendando que no se legisle la tolerancia cero porque para ellos, que es son quienes calibran los aparatos, consideran que el alcoholímetro está bien cuando tiene un error de 0,041, o sea el 8% del valor máximo permitido en la Argentina".

Por lo tanto, "a eso hay que sumarle los errores propios de la medición, son aparatos a los que los afecta la humedad, la temperatura y además, existe el alcohol endógeno, todos producimos alcohol diariamente, entre 1 y 2 gramos pero hay gente que por problemas de diabetes, por ayunos prolongados o el consumo de cierta medicación, sus cuerpos generan alcohol, por ello, podríamos tener una cantidad de falsos positivo".

Sobre y la posibilidad de que surja en error es que "Suecia, por ejemplo, el paladín de la seguridad vial, tiene una ley que se llama de alcohol cero pero la alcoholemia no es cero, es 0,2% para todos. España tiene 0,5%, igual que nosotros pero 0,3% para profesionales" y en Argentina, "tenemos 0%, lo cual está mal, tienen una sexta parte de nuestra mortalidad, porque el secreto no está en el numerito, si es 0; 0,3 o 0,5, está en educar, concientizar, controlar, mientras que nosotros controlamos al 1,4% de nuestra población por año, Europa controla en promedio al 20%, Finlandia hoy está controlando al 28% y llegó a controlar al 70%".

“Qué hay que hacer para controlar, tener cantidad de alcoholímetros, gente capacitada para hacerlo y centros de calibración porque los equipos se descalibran, y si eso pasa, no podemos pensar en tolerancia cero”, reconoció.

Al consultarle sobre si al tomar una copa de vino el control saldrá con alcohol en sangre, Pons explicó que "hay más de 15 variables que afecta la alcoholización y la des alcoholización, si esa copa de vino fue mientras estaba comiendo un alimento, con qué rapidez la tomé, si soy hombre o mujer, la contextura física, la temperatura de la bebida, el tenor alcohólico de la bebida", a lo que sumó que "si dos personas toman la misma cantidad de alcohol, no necesariamente el nivel de alcoholemia en sangre será igual para los dos".

