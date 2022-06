Alberto sobre el avión con iraníes: "La oposición quiso mostrar algo que no es"

En una entrevista radial que concedió durante la mañana de este sábado, el presidente Alberto Fernández afirmó que la oposición "trató de aprovechar" el tema del avión con matrícula venezolana retenido en el aeropuerto de Ezeiza y dijo que "quisieron mostrar algo que no es".

"Quisieron mostrar algo que no es, alguna cosa o movimiento oscuro del Gobierno, pero actuamos rápidamente. La oposición trató de aprovecharlo", dijo el Presidente en declaraciones a Radio 10.

Y luego agregó: “Pero bueno, como es la oposición trató de aprovechar. Mezcló el hecho con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA. Alguno incluso se animó a hacer alguna denuncia de terrorismo. Pero bueno, son las cosas que en la Argentina del presente lamentablemente tenemos que vivir. Es parte de la locura que se vive desde parte de la política argentina”.

“Lo que pasó es que llegó un avión venezolano donde no hubo ninguna irregularidad. A bordo del mismo había cinco personas iraníes, respecto de las cuales hasta donde nosotros sabemos no pesa ningún tipo de restricción. Tampoco respecto de los venezolanos. Sí hay un problema con la carga de la nafta, porque las sanciones impuestas a EE.UU. pueden afectar a quienes le den nafta a ese avión. Es un tema que hay que resolver”, expresó con relación al arribo de la aeronave a la Argentina.

El ministro de Seguridad negó vinculación con organizaciones terroristas

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien afirmó que la investigación que realizó la Policía Federal sobre los tripulantes del avión venezolano no arrojó "ninguna relación específica con organizaciones terroristas", luego de que el gobierno de Paraguay indicara que el piloto de la aeronave, Gholamreza Ghasemi, tiene vinculaciones con la Fuerza Quds.

"El análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas. Yo no me manejo por conjeturas, esperemos que la investigación siga avanzando", subrayó Fernández en declaraciones radiales.

De esta manera, las declaraciones del funcionario nacional se oponen a las del ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, quien afirmó hoy que el piloto del avión está vinculado con las Fuerzas Quds.