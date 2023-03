Alberto Fernández superó la operación por la hernia lumbar

El presidente Alberto Fernández fue intervenido con éxito en el Sanatorio Otamendi, donde fue sometido a un "bloqueo radicular". Ahora deberá seguir en reposo.

"Se informa que, en el día de la fecha, se realizó al señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel Fernández un bloqueo radicular, debido a una hernia de disco lumbar", expresó un comunicado oficial, que luego agrega que "el Presidente ya se retiró hacia la residencia de la Quinta de Olivos donde continuará con los controles correspondientes".

Todo se originó el martes cuando el jefe de Estado se dirigió al Otamendi con un fuerte dolor agudo. Allí fue sometido a estudios y se dispuso la intervención quirúrgica.

Luego de la operación, Fernández expresó: "Me siento bien. Una hernia de disco que se desplaza genera un dolor muy intenso. Ese dolor ha mermado a base de analgésicos, pero me exige acotar la actividad". Además, detalló que "en ese mismo disco tuve el mismo problema hace 16 años y me sometí al mismo tratamiento con resultados muy buenos.

No es nada grave, aunque sin tratamiento adecuado te genera dolores muy intensos".

El procedimiento al que se sometió el presidente consiste en introducir una pequeña aguja fina para llegar hasta la raíz nerviosa donde se aloja el dolor y administrar la medicación.