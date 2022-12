Alberto Fernández habló de todo y atacó a la Corte y oposición

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista a C5N donde habló de distintos temas. Los focos de la charla pasaron por la labor del ministro de Economía, Sergio Massa, la Justicia y atacó a la oposición, asegurando que el “radicalismo se asoció a las mafias”.

Un aplauso para Massa

El presidente aseguró que el ministro de Economía está encontrando "soluciones a problemas de difícil solución". ”Sergio ha demostrado una gran habilidad práctica para encontrar soluciones a problemas de difícil solución", comentó.

"Tenemos una mirada común de lo que debe ser la economía, para nosotros el déficit fiscal es malo. Cuando uno tiene que gastar lo que no tiene, eso es malo porque eso solo lo resuelve con endeudamiento o emisión, que son todos remedios que a la larga generan problemas en la economía", aseguró.

"Cuando Martín Guzmán se fue, que se generó un momento de inestabilidad económica real, lo que nos hicieron...Hicieron todo lo posible, hicieron tambalear el dólar, quisieron llevarnos el dólar a cualquier precio, jugaron con el juego del dólar blue de una manera totalmente irresponsable. Seriamente me pregunto si son conscientes del enorme daño que hacen", remarcó Fernández.

El fallo de la Corte Suprema

“Es incumplible porque las leyes argentinas establecen que cualquier sentencia que el Estado Nacional deba cumplir tiene que estar incorporada al presupuesto nacional”, expresó. “¿Qué solución tengo yo? Es pedirle al Congreso que me amplie el presupuesto, que me diga de dónde saco los recursos, que ponga impuestos nuevos o si no deje de hacer esta obra o pague menos Tarjeta Alimentar o pague menos AUH”.

“El peor problema de la Corte es que ha perdido el sentido del Derecho, ha perdido todo criterio de justicia. Es inexplicable”, comentó y luego agregó: “Esta lógica beneficia a un sector de la política argentina que es el que se opone al que toquen a esta Justicia. Cuando yo mandé una ley para reformar la justicia federal me dijeron que era una ley para lograr la impunidad de Cristina (Kirchner) y no la votaron. Y cuando para reformar la Procuración de la Corte no la votaron, y cuando mandamos una ley para ampliar el número de miembros de la Corte no la votaron y cuando quisimos cambiar el Consejo de la Magistratura no quisieron. ¿Por qué hicieron todo eso? Porque este sistema les sirve a ellos. Porque este sistema estigmatiza personas, las condena injustamente, actúan como operadores políticos”.

“Se meten constantemente en los otros poderes con la excusa de que ellos son los que tienen que mantener la calidad institucional y los que tienen la última palabra sobre los actos de los otros poderes. Creo que la Corte se extralimitó de un modo muy peligroso y grave”, concluyó.

La oposición

“Yo siento que lo que he debido vivir con esta oposición, pocos presidentes lo han vivido. Ha sido un mecanismo constante de querer paralizar al gobierno y de llevarlo a un callejón sin salida”, expresó el presidente.

“Yo la verdad que seriamente me pregunto si son conscientes del daño que hacen”, atacó. “El radicalismo se asoció a los malos de la película y esto es lo que pasa cuando uno se asocia a las mafias”, consideró,