Agustín Rossi: "Creo que el Gobierno tiene que fortalecer la gestión"

Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, realizó una autocrítica sobre la crisis interna que atraviesa el Frente de Todos: "Creo que el Gobierno tiene que fortalecer la gestión".

"Es un momento donde es difícil encapsular el debate político, el gobierno claramente tiene dificultades que son además de las tensiones internas, la problemática de la inflación, la política de ingresos sobre todo en aquellos sectores de la economía informal que son el 40% de la economía de nuestro país", señaló Rossi en el programa Metaverso de Ciudadano News.

Por lo tanto, Rossi reflexionó sobre qué sería lo ideal para mejorar la realidad argentina: "Lo ideal seria que exista el consenso y que el frente político tenga cohesión. En este escenario lo que creo que el Gobierno tiene que hacer es fortalecer la gestión, no participar del debate político interno, tomar las críticas como que provienen de compañeros y no enojarse".

Respecto al panorama que podría presentar el Frente de Todos para las elecciones del 2023, Rossi se mostró "convencido" de que el bloque llegará unido y señaló que una fractura en el justicialismo sería perjudicial para los resultados en las urnas.

Luego de conocer el elevado número inflacionario del mes de marzo, correspondiente a un 6,7%, el ex ministro de Defensa remarcó: "Sabemos que no es una problemática que se pueda resolver de un día para el otro, pero hay una serie de medidas consecutivas y escalonadas que van aminorando el proceso inflacionario".

Y agregó: "Lo que tiene que garantizar el Gobierno es la devolución de los salarios jubilaciones y pensiones que estén por encima del crecimiento inflacionario para que no pierdan su poder adquisitivo y para que recuperen algo de poder adquisitivo".

En base a esto, también analizó la figura de Martín Guzmán, ministro de Economía, quien ha estado en la mira de las críticas: "Me parece que es un activo que tiene el Gobierno; que los desafíos que fue tomando los fue resolviendo, que hizo un buen acuerdo con el FMI, sacó a la economía de la recesión económica que tuvimos en el 2020. Hoy tenemos una economía que tiene claros oscuros, pero me parece que ha enfrentado una cantidad de desafíos y ahora tiene dos importantísimos que son aminorar la tasa inflacionaria y lograr que haya una mejora en la política de ingresos del conjunto de la población porque si no mejora va a generar un problema económico ya que la gente no va a tener recursos".

Por último, destacó cuál es su rol dentro de la política actual: "Mi lugar no es el de alguien que tiene responsabilidad de gestión sino que mi lugar es de tratar de apoyar el fortalecimiento, consenso y unidad de la gestión del Frente de Todos".