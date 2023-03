Abuso sexual a niños y adolescentes: ¿cómo deberían tratarlo los medios?

Los recientes casos sobre abuso y corrupción de menores que salieron a la luz, apuntando al ex Gran Hermano Marcelo Corazza y al conductor Jey Mammon, destaparon otro problema que va más allá de lo legal: el tratamiento que, desde los medios y desde la Justicia, se les da a este tipo de casos.

Jey Mammon y Marcelo Corazza

Al tratarse de temas de agenda permanente en canales, diarios, páginas y servicios de streaming, conviene tener en cuenta el seguimiento mediático que se les da a estas situaciones. "No se puede decir que la repercusión fue uniforme", afirma Paula Watcher, directora ejecutiva de Red por la Infancia, y consultora internacional en derechos de niñas, niños y adolescentes.

La profesional asegura que "hubo coberturas más o menos respetuosas, pero lo que causó mayor sorpresa fue la repercusión que tuvieron estos casos en la sociedad: quizá, lo que todavía falta es resguardar un poco más a las víctimas, y no exponerlas tanto".

Paula Watcher, directora ejecutiva de Red por la Infancia

Watcher sostiene que "es vital que frente a denuncias de amplia repercusión mediática, y con personalidades famosas involucradas, las noticias se den en su contexto: el abuso sexual infantil es mucho más frecuente de lo que queremos creer o admitir".

La especialista afirma que el Poder Judicial en nuestro país dista mucho de estar a la altura de la protección de los derechos de las infancias, tanto en calidad como en velocidad para construir la reparación que necesitan las víctimas. "Estas respuestas llegan siempre muy tarde, y con sabor a poco", dice la titular de Red por la Infancia.

"Hace al menos tres años que la Corte Suprema tiene una serie de casos a tratar, en los que podría expedirse para sentar un precedente y marcar jurisprudencia en Argentina. No se entiende por qué todavía no los trató, o no los considera urgentes", se pregunta Watcher.

El tratamiento del tema corrupción de menores por parte de los medios también tiene varios puntos para considerar. Enrique Stola, médico psiquiatra, sostiene que "la cobertura mediática de las recientes denuncias de abusos dejó en claro que deberían haberse convocado más personas especializadas, con conocimiento y perspectiva de género".

Stola es otro de los que cuestiona al sistema judicial argentino: "El Poder Judicial en nuestro país hace agua por todos lados en lo que se refiere a derechos de la niñez. Hay fallas terribles, funcionarios machistas que no producen buenas investigaciones, y son verdaderos atentados contra las víctimas", dijo el médico psiquiatra.

Stola dijo también que "un cambio importante sería que alguna vez el Estado se ponga firme para que la Ley de Educación Sexual Integral tenga aplicación en los colegios, que es algo que hoy no sucede ni en Argentina ni en ningún país occidental. Hace falta también profundizar las capacitaciones en la Ley Micalea y que finalmente la Corte se capacite en la temática".