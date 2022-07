A 28 años del atentado a la AMIA, un testigo recuerda cómo vivió ese día

Hoy se cumplen 28 años del atentado de la AMIA. Después de tanto tiempo, la memoria de las víctimas sigue tan presente como nunca y los homenajes se hicieron presentes en todo el país. La unidad fiscal AMIA realizó un informe en donde se pudo ver cuál es el estado de la causa y cómo es la situación de los archivos de la SIDE.

En declaraciones en el programa Metaverso, de lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Luis Cervantes, periodista y sobreviviente de AMIA, relató: “Yo me pongo cada día más duro, más descreído en la ley, hay trabas para que algunas cosa no se sepan".

“Ese día me levanté como siempre, 5 de la mañana me fui a trabajar a la radio. Estaba en la radio, estudio fue a las 9:53 cuando no hubo lugar en la ciudad donde no se escuchara, porque tembló toda la ciudad, era una gran explosión y, da la casualidad que la medianera de atrás de mi casa es la medianera de la AMIA", comenzó relatando, dejando entrever que fue un día muy particular que siempre quedará en la memoria de todos los que lo presenciaron.

Asimismo, continuó: "Empecé a caminar y empecé a ver muertos, vidrieras rotas, todo roto, edificios enteros, con balcones rotos, los vecinos apilados muertos en la calle, vi dos torres de muertos, hasta que llegué a mi casa y pude ver que mis viejos estaban bien, por supuesto, con una crisis de nervios y tratando de calmarlos y escuchar a los vecinos que estaban aterrados, porque por ejemplo, mi vecina había sido sobreviviente de una campo de concentración en la Alemania nazi entonces, estaba aterrada y la vecina decía está todo el barrio dinamitado, porque se acordaba de lo que había pasado en su pueblo en Polonia y decía van a seguir cayéndose los edificios. Es esa incertidumbre que no sabés qué hacer primero y por supuesto, saliendo al aire permanentemente, porque como tenía domicilio ahí, me permitieron ingresar a mi casa, sacar a mis viejos, llevarlos a lo de mis hermanos y después seguir trabajando durante todo el mes en lo que fueron los restos".

La causa:

A pesar de toda esa catástrofe y del horro que tuvieron que pasar miles de familias, hoy todavía no hay una respuesta. En este sentido, una periodista de Ciudadano News, destacó que se conoció un informe de la Unidad Fiscal Amia que encabezó Alberto Nisman durante 8 año y mencionó que hay un dato llamativo "dice que uno de los principales sospechosos no figura como coordinar del ataque sino como alguien que transmitió información para poder concretar el atentado y lo tratan como un error de redacción también entonces, muestra a las claras la falta de interés por investigar, por darle justicia a todos los que estuvieron involucrados en este atentado", expuso.

De esta manera, el entrevistado, respondió: "Para vean el interés que tenían los fiscales; 3l periodismo que tenía que pedir una conferencia para hablar sobre cómo marchaba la investigación. Con esa seriedad trabajaban". En este sentido, destacó que según su opinión "entorpeció la investigación". "Digo Nisman pero también estaban Barbaccia y Mullen, los tres, muchos años después quedó solo Nisman", detalló.

Luis, confesó que ese día "le cambió la vida" y que en un principio pensó que "iba a esclarecerse todo", pero con el tiempo indicó: "Me han hecho descreer de todo directamente, no existe la justicia".

“En un principio, apareció un buen día la famosa espía iraní, que era el contacto con el terrorismo, que la trajeron de París y era la manicura de una peluquería de un barrio de París que se había escapado de Irán por el régimen iraní. La trajeron para usarla como que había sido el contacto y como se les cayó ese circo, la dejaron sola, no le pagaron más el hotel ni la comida ni el pasaje de vuelta y nosotros tuvimos que hacernos una fotografía que salió en el 2000, que hacía el diario Clarín, que hacía los nuevos jóvenes del periodismo del 2000, y le contamos que esta mujer quería verlo a Corach para pedir plata y volverse a París, porque la habían dejado sola y ella es la que nos tiene las umbrelas de luz para que nos hagan la fotografía. Imagínate la seriedad que era la investigación", explicó.

Finalmente, comentó que "no cree que una investigación pueda resolverse 28 años después" y especuló: "Pusieron una bomba y volaron un edificio, que encima ni siquiera saben qué tipo de bomba es, porque se especulaba que la bomba estaba adentro, que nunca existió la camioneta. La bomba se hizo detonar a propósito las columnas, como hacen en las demoliciones, se demolió en forma programada, se puso el explosivo en las columnas".

Así, concluyó: “Los memoriosos recordamos que se hablaba primero de un volquete y a los tres días de la explosión, por orden de Carlos Corach, en las radios se había prohibido hablar del volquete y había que hablar de camioneta, fue una orden. La camioneta no apareció nunca y por algo Nisman tampoco le habrá dado tanto importancia, porque sabría que la camioneta tampoco estaba".