Una pyme mendocina denuncia que una licitación se “acomodó” para una empresa K

La pyme mendocina EMEPA inició acciones legales tras observar irregularidades en una licitación para explotar pozos concesionados por YPF. Según detalló Florencia Arrieto, abogada de la entidad, la denuncia se debe a que el proceso se realizó "'a medida' para Clear Petrolium, una empresa perteneciente al empresario K Cristóbal López".

“EMEPA es una pyme argentina, una empresa blanca, de muchos años de tradición. Una empresa que cuida a sus trabajadores, que invierte y tiene expertiz de hace más de 30 años. De repente YPF aparece con una licitación a la que se había presentado EMEPA para seguir explorando los pozos concesionados. Aparece entonces una empresa que se llama Clear Petrolium, que es de Cristóbal López, donde fue a la licitación y modifican los requisitos de manera absolutamente arbitraria", detalló Arrieto.

Según la abogada, las especificaciones de la licitación dejaban a EMEPA como la única empresa que podía ganar, pero "desde YPF comenzaron a buscar requisitos por fuera de lo estipulado en el procedimiento para que Clear se quedara con la obra", detalló.

“Se levantó la voz, hay constancias de que dentro de YPF hay un director peronista de Mendoza, Celso Jaque, ex gobernador, donde le llegó la comunicación y hasta podríamos decir que lo sobrepasó la situación, porque venía de mucho más arriba la decisión", señaló Arrieto.

Para la asesora legal de EMEPA, se trata de un ejemplo claro de "cómo opera el kirchnerismo y aseguró que es una maniobra para empoderar a López, acusado de ser testaferro de la familia Kirchner. Recordemos que el departamento donde Cristina vive en Recoleta está en un edificio de 6 pisos, de los cuales 3 son de los Kirchner, pero no se sabe cómo lo compraron. Los primeros están vacíos y son del hermano de Fabián Desouza. O sea que el modus operandi no sorprende", remarcó.

Arrieto destacó una similitud entre lo que ocurrió con esta licitación y la del gasoducto Néstor Kirchner: "También había intencionalidad de que se lo quede CPC, que es la operadora de Cristóbal López".

"Es el modus operandi del kirchnerismo", sostuvo. "Lo tenemos que entender como país. Por más de que nos metieron la trampa de que Alberto Fernández era el moderado, Alberto Fernández los 10 años que estuvo fuera del poder kirchnerista justamente contó todo esto. El kirchnerismo tiene distintos jugadores en distintas áreas que se apropian de los recursos de todos los argentinos o ahogando a las empresas y capitales argentinos, les amañan las licitaciones con la mafia sindical, apropiándose como hicieron con las aceitunas Nuset y de allí consolidar un poder desde hace 20 años".

“Es importante levantar la voz por las pymes argentinas, en este caso por EMEPA como tantas otras cuando son empujadas por el Gobierno kirchnerista, este Gobierno fallido por bloqueos sindicales, bloqueos amañados a empresas que son un orgullo nacional y que tienen a lo largo de los años una trayectoria impecable", reclamó la abogada. "No es menor para ellos apropiarse de cada cosa. Si van por EMEPA van por todos los argentinos. Si uno no levanta la voz como patriota desalentamos a los capitales privados a que se asienten en Argentina porque no hay estrategia comercial que te dé sus frutos, porque mañana puede venir el kirchnerismo y quitarte todo".

El avión iraní retenido en Ezeiza

Respecto a la polémica que se generó con el avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Ezeiza, la abogada apuntó directamente contra Cristina Fernández de Kirchner por haber sido quien estaba a cargo del Ejecutivo.

"El avión iraní tenía todas las alertas de las inteligencias brasilera, paraguaya y uruguaya. En Argentina nosotros nos dimos cuenta por la neblina, hizo parada en Córdoba que es donde generó ruido. Hay información de que estuvieron hasta el 10 de junio por la mañana que no tenían idea las autoridades argentinas, no tenían ideas oficiales digo. Todas las medidas de seguridad en un país que sufrió dos atentados se tendrían que haber puesto en marcha, no tenían idea de que este avión había bajado al país", detalló.

Además, Arrieto detalló el prontuario de los involucrados: “Las personas comieron en un restaurante en Ezeiza, caminaron, hay una información que solo lo sabrá la Justicia de que no había 19 sino 24. Uno de los iraníes sospechado de pertenecer a la guardia revolucionaria iraní que se encarga de atentados y el terrorismo internacional tiene varias causas por tráfico de armas. Una de ellas por haberle traficado armas a Hezbollah en el Líbano en el 2018. La sospecha de este avión en Argentina es la capacidad que tienen algunos científicos, que en los ’90 desarrollaron aguas pesadas en Argentina sobre algún expertiz que querían ellos. También que en la carga no declararon todo, traían algunas autopartes para una empresa alemana que fabrica autos y unos chips con tecnología nuclear".

La abogada reclamó también que el juez y el fiscal no son de confiar, según su criterio, "porque han hecho barbaridades" en términos jurídicos. "Quizá ahora con la responsabilidad en sus manos de tener la seguridad nacional en sus manos enderezan y aplican la ley como corresponde. Solamente ellos nos pueden decir a qué vinieron, si están retenidos, si son más o si ya no están. La señora Camaño que no está en la AFI no puede ir de ninguna manera de embajadora a Israel, porque justifica el terrorismo".

“Ellos paraban en un hotel, a 115 dólares la noche. Quién pagaba eso, de dónde salía, pagaban cash. Una vulnerabilidad total se demostró en Argentina, que está a merced de terroristas cuando nosotros tenemos dos atentados impunes y estamos en manos de quien firmó un memorándum para de alguna manera proteger a los responsables de haber volado la Amia", añadió Arrieto.

