Tadeo García Zalazar: "Elisa Carrió ya no debería ser parte de Juntos por el Cambio"

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, habló de la visita a Mendoza del Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes ya que se encuentra en gira federal y se muestra presidenciable y así será recibido, aclaró García Zalazar en su carácter de titular del Comité Provincial de la UCR.

Tadeo García Zalazar coincidió con Facundo Manes quien fue muy crítico con la administración de Mauricio Macri y el rol del radicalismo, agregando: "Tuvimos una visión crítica del gobierno de Macri, Cornejo se plantó en dos o tres oportunidades y en esos hechos en Mendoza se dieron diferencias de criterios de gestión". El gobierno de Macri no pudo realizar los cambios que había prometido en su campaña".

Para Tadeo García Zalazar, Elisa Carrió ya no debería pertenecer a la Coalición de Juntos por el Cambio, coincidiendo con expresiones de Patricia Bullrich. En este sentido el intendente de Godoy Cruz manifestó: "Tiene por costumbre sacar declaraciones que son más mediáticas que de construcción de un espacio político, es su estilo, pero no las compartimos y no creemos que con ese tipo de discurso se construya la política. Si por mí fuera ya debería haber salido de este espacio hace tiempo".

"Me parece que está bueno considerar qué tiene para proponer y lo que nos parece bueno también es que lo hace de cara a la ciudadanía y lo hace abierto como en el caso de mañana, después e sacarán conclusiones con respecto a si uno apoya o no esas ideas".

Al momento de responder la visión que tiene como dirigente radical de la difícil situación que vive el país, el intendente de Godoy Cruz manifestó: "Estamos encarando este camino de inestabilidad económica en el país con unos números que son de los peores del los últimos 30 años. Estamos hablando no sólo del impacto económico y de la inflación sino también de lo que esta genera en el bolsillo de la gente. Esto va a impactar en la economía y finalmente en el bienestar de la gente, desde el radicalismo tratamos de transitar este momento con la mayor responsabilidad, apoyando el acuerdo con el Fondo pero hay un juego de poder dentro del oficialismo nacional que es bastante delicado".

"Estamos con expectativas con respecto a lo que vaya a hacer Sergio Massa porque muchas de las decisiones que tiene que tomar como frenar la emisión monetaria o bajar el gasto fiscal no tienen un apoyo del oficialismo", comentó el intendente.

En este sentido Zalazar dijo: "En primer lugar hoy va a estar en el parque TIC con un grupo de científicos y de investigadores del CONICET, primero con unos chicos que están desarrollando un proyecto de micro satélites de acá de Godoy Cruz y luego con un grupo de empresarios y científicos del área tecnológica. Mañana va a estar en la Plaza Independencia a las 17.30 y luego en el Comité Provincia ofreciendo una charla de la Escuela de Profesión Política. Básicamente lo que él hace es proponer algunas líneas de trabajo para sacar a la Argentina adelante y eso tiene que ver mucho con la innovación y la educación como herramientas claves para cambiar el rumbo del país".

Producción periodística: Daniel Gallardo.