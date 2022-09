Sol Salinas: "El kirchnerismo sigue inventando circos para correr el ojo de lo importante"

Ante el crecimiento de los problemas económicos y sociales, las miradas del país también se centran en el Congreso de la Nación, sobre todo en la Cámara Alta, tras la media sanción al proyecto de modificaciones a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país que impuso el justicialismo.

Este aspecto hizo ruido aún en sectores de la oposición en todo el país que tienen mirada crítica sobre la avanzada del kirchnerismo. Así lo expuso ante Ciudadano News la concejal por el PRO de capital Sol Salinas.

"La verdad es que lo tomé con mucha indignación como el kirchnerismo sigue inventando circos en la política para correr el ojo de lo importante. Pensaba en cuántas mesas de argentinos se charla de esto de la reforma, la ampliación de la corte, más jueces, y la verdad es que estoy segura de que no es un tema de la agenda de los argentinos más que la impunidad de Cristina. No entiendo como la vicepresidente hace prosperar un proyecto que sólo va a tener media sanción porque en diputados no tienen los votos", indicó.

"El kirchnerismo hace política con el patrón de poder instalar constantemente un relato que vaya en contra en contra de esta Corte que me quiere juzgar, ponerse en el lugar de víctima, ir en contra del Poder Judicial, de la justicia, debilitar la libertad de los tres poderes, la independencia de los tres poderes y así ir desgastando la institucionalidad de Argentina como lo han hecho en estos últimos años. Por suerte cada vez menos argentinos van al circo a ver la función que está montando el kirchnerismo", manifestó Salinas.

La joven dirigente que milita la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich, también marcó su posición sobre lo que ocurre en Mendoza. Al respecto del proyecto de la administración de Rodolfo Suarez de modificaciones en el Suprema Corte de Justicia de la provincia, que ella dice apoyar y a la vez es crítica de las objeciones de sectores de su partido.

En este sentido Sol Salinas manifestó: "Lo que está pasando aquí en Mendoza me parece muy importante porque habla de la transparencia y la agilidad de la justicia y ojalá desde la política podamos explicarle a la gente la importancia que tiene esta reforma porque mientras más se involucren los mendocinos mejor va a ser el fortalecimiento institucional. Quiero hacer hincapié en que los medios y las formas hacen a los resultados, cuando uno prioriza el resaltar uno mismo por sobre lo que propone y no se va a las instancias necesarias de construcción de medidas, de proyectos, de consenso, de diálogo, es ahí donde se diluye la representatividad y donde debilitamos la institución".

"Omar de Marchi dice que se entera del proyecto de reforma una vez ingresado a la Legislatura y muchos dirigentes y militantes del PRO nos enteramos por los medios o por su cuenta de Twitter que postura va a tomar el PRO y a mí no me gusta que piensen por mí y si hacemos política es para tener un mejor futuro", finalizó la dirigente.

Producción periodística: Daniel Gallardo.