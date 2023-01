Sin Suarez para recibirlo, Alberto Fernández llega a Mendoza para inaugurar una obra

El presidente Alberto Fernández llegará este miércoles a Mendoza para inaugurar la ampliación de una planta depuradora de líquidos cloacales en el departamento de Lavalle. Sin embargo, en esta ocasión no será recibido por el gobernador Rodolfo Suárez, quien se mostró en desacuerdo con la decisión del presidente de Argentina con respecto a Portezuelo del Viento.

El mandatario provincial explicó que su enojo se debe a un laudo dictado por el jefe de Estado en contra de Mendoza con relación a la construcción de la central hidroeléctrica en el río Grande, la cual se encuentra actualmente parada esperando un nuevo estudio de impacto ambiental. Suárez afirmó que no puede ser "hipócrita" al acompañar al presidente debido a la decisión del laudo, ya que perjudica a la provincia ya sus habitantes.

En declaraciones radiales, el mandatario mendocino indicó: “He manifestado un enojo. No es el momento y mucho menos si ya está en modo campaña. Yo no puedo estar sonriendo cuando nos han pegado un trompadón a los mendocinos”.

Con respecto a las elecciones, Suarez aclaró: "Yo me tengo que ocupar de la gestión. Yo no voy a ser candidato a nada, hasta el último día de diciembre me voy a dedicar a la gestión. Yo he dicho que el candidato puede ser Alfredo Cornejo, pero también hay otros como Ulpiano Suarez, actual intendente de la Ciudad de Mendoza, y Tadeo, por el intendente de Godoy Cruz, García Zalazar . En febrero lo deberíamos tener resuelto“, concluyó.

La visita a Mendoza de Alberto Fernández

Alberto Fernández llega a Lavalle para inaugurar la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales El Paramillo y recorrer las obras de la doble vía Ruta 40.

El Presidente de la Nación visita la provincia de Mendoza para participar de una agenda de actividades, entre ellas los trabajos de ampliación y refuncionalización del sistema de recolección y tratamiento de efluentes cloacales del Gran Mendoza, cuenca el Paramillo, ubicada en departamento del Norte mendocino.

El Intendente, Roberto Righi, junto a funcionarios nacionales, provinciales y departamentales, acompañarán al Presidente durante la jornada del miércoles.

De acuerdo a la información proporcionada, Alberto Fernández también aprovechará la oportunidad para recorrer el avance de la obra doble vía Ruta Nacional 40, una construcción que beneficia y posiciona a la comunidad en materia económica, productiva y de seguridad vial.

En su visita a El Paramillo, el Presidente, estará junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.