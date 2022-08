Siete decenas de peruanos llegaron a Mendoza tras una odisea épica

En el año en el que cumplen 10 años de existencia, Ruteros Perú, la comunidad rutera más grande de Latinoamérica -con más de 2.000 miembros- se embarcó en su viaje más ambicioso.

El jueves 21 de julio, 76 personas (de edades entre 70 años y 10 meses), a bordo de 23 camionetas, salió de Lima para recorrer los caminos de Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Dieciséis días más tarde, la caravana llegó a Mendoza.

Durante el desarrollo de La Ruta de los Andes, los viajeros y viajeras llegaron al Salar de Uyuni, en Bolivia; recorrieron la ruta más alta de Argentina -Abra el Acay, que supera los 5000 m.s.n.m- y la montaña más alta de Sudamérica, el Aconcagua. Además, visitaron Nazca, Desaguadero, La Quiaca, Salta, Cafayate, Villa Unión y Mendoza.

Con todavía algunos kilómetros por recorrer, las familias de Ruteros Perú compartieron una cena organizada por su auspiciante, TotalEnergies, en la que Sergio, el piloto líder del grupo, habló sobre la histórica epopeya que los llevó a transitar 9.500 kilómetros de carreteras. "Esta es una comunidad netamente familiar, es parte del ADN de Ruteros Perú cargar con toda la familia. No es el típico grupo de Ruteros en el que solo salen los 'Machos Alfa' y se reúnen ellos para descargar tensiones familiares. No, nosotros cargamos con las dueñas de las camionetas y sus hijos", bromeó, y añadió: "Salimos de aventura todos juntos, porque esa es la propuesta desde el mes 1, siempre ha sido así y no tenemos otra forma de hacerlo".

"Somos una comunidad orgullosamente familiar, en la que el 55% de los que partieron de Lima, son mujeres. Además, tenemos 19 niños dentro de la familia que está haciendo la ruta de Los Andes Sur", agregó.

De las 23 camionetas que salieron desde las capital peruana, 21 llegaron a Mendoza. "Dos se tuvieron que regresar en Salta porque las vacaciones ya no les cuadraban", explicó el piloto, quien también comentó: "La Ruta de Los Andes es un sueño que perseguimos desde el mes 1. Queríamos hacer una travesía que nos permita salir a los países andinos de nuestra gran patria grande: Sudamérica. La realizamos por primera vez en 2017, de la mano de TotalEnergies, que nos permitieron afrontar rutas largas en pequeños periodos. Salir a la ruta y hacer 1000 kilómetros diarios, y enfrentarnos a climas bajo cero, necesita de un lubricante acorde a las exigencias. En 2017 salimos a Ecuador y Colombia, e hicimos la Ruta de Los Andes Norte, por eso nos faltaba la parte Sur, con Argentina, Chile y Bolivia".

Los miembros de Ruteros Perú que llegaron a Mendoza

El creador de Ruteros Perú aseguró que "Argentina, para nosotros, como peruanos, es un destino que siempre hemos querido visitar. Tenemos una relación de mucha hermandad, nos hemos apoyado mucho históricamente y, gracias a un argentino, tenemos la Independencia. Hemos celebrado 201 años de república gracias a Don José de San Martín".

"Se nos hizo realidad el sueño", reflexionó Sergio, quien, junto a Ruteros Perú, terminará su odisea en Santiago de Chile, pero seguirá viajando con un grupo muy reducido (dos camionetas) las carreteras de nuestro país hasta Ushuaia; para luego sí, emprender su regreso a Lima.

Por último, el piloto aclaró que "nunca partió de Perú una caravana tan grande, en cuanto a cantidad de gente. Empezamos a hacer investigaciones y descubrimos que tampoco de Argentina partió nunca un grupo tan grande. Queríamos meterlo al Guinness, pero no tuvimos tiempo".