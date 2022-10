Seguridad concientiza a la población para prevenir incendios forestales

Se acerca el verano, los fines de semana largos y con estos los grandes calores. Es por eso que para el inicio de esta temporada. el Ministerio de Seguridad lanzó una campaña de prevención y brindó algunas recomendaciones para evitar utilizar fuego como recurso de limpieza.

El departamento de Defensa Civil, a cargo de Daniel Burrieza, en primera medida, desaconsejó utilizar como elemento de limpieza el fuego, ya que esa actividad está inhabilitada por la Ley 6099.

Cuidados a tener en cuenta

A la hora de tener en cuenta qué es lo que se debe o no hacer, desde Defensa Civil indicaron que "es importante no hacer fogatas o asados en lugares no aptos o habilitados. Mientras que, en zonas que lo permiten, se solicita rodear de piedras el fuego para evitar que se extienda, siempre apagar bien las brasas y tener a mano arena, tierra o agua".

Además "hay que evitar arrojar colillas ni fósforos encendidos en rutas o campos ni abandonar botellas u otros vidrios en zonas rurales, ya que con la presencia del sol pueden funcionar como lupa e iniciar el fuego".

Finalmente, mencionaron que además de la mano humana, hay otros factores naturales, como las altas temperatura, la sequía, la baja humedad y el viento Zonda, que pueden ocasionar la aparición de incendios.

¿Qué hacer si se detecta un incendio?

En caso de ver un incendio, se debe mantener la calma y dar aviso a las autoridades de inmediato (911).

Si tiene un plan de emergencia ponerlo en práctica.

Actuar pero no asumir riesgos inútiles.

No exponerse mucho tiempo al humo: puede asfixiarlo y hacerle perder el sentido.

Si no sabe cómo actuar, evacuar el lugar hacia el lado contrario de las llamas.

¿Qué hacer después?

Si localiza al causante, denunciarlo.

Organizar con las brigadas y vecinos.

Seguir las instrucciones de la autoridad.

Verificar que el fuego esté apagado y organizar una guardia de cenizas.

Si sale de campamento

Si se utiliza fuego al aire libre para calentar sus alimentos