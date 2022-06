El proyecto fue rechazado por la oposición

Imponiendo su mayoría, el Senado provincial sancionó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para llamar a una nueva licitación para la concesión del centro de esquí Los Penitentes. La votación, que terminó con 20 votos a favor y 14 en contra, tuvo entre los principales ejes de debate la duración del nuevo contrato, ya que los 50 años establecidos por la iniciativa eran considerados como un plazo excesivo por la oposición.

Originalmente, esas tierras fueron otorgadas en concesión durante el gobierno militar, en 1978, a través del decreto ley el 4301, que vendió 51 hectáreas a 3 sociedades anónimas, y el 4302, que concesionó alrededor de mil hectáreas a los mismos grupos empresarios, por el término de 35 años, que se vencieron en 2013, durante el gobierno de Francisco Pérez, quien terminó no decidiendo por la extensión de otros 35 años solicitados por los concesionarios. A principios de 2018, por decreto del entonces gobernador Cornejo, se denegó la posibilidad de continuar la concesión por irregularidades detectadas en

Penitentes SA.

En el nuevo concurso público que propone la ley, podrán participar inversores locales, nacionales o internacionales, para poner en valor la villa de Penitentes como un centro de alta montaña, según establece el Plan Estratégico de Alta Montaña, que también se trabajó en la gestión anterior, y en esta tiene continuidad.

Las posiciones

Una de las oradoras en defensa del proyecto fue la senadora Gabriela Testa, de la UCR, quien explicó las razones del tema clave del debate: “es una solicitud de autorización que pide el Poder Ejecutivo para ampliar el periodo de concesión de 20 años, que indica el artículo 10, inciso g de la ley de concesiones del Estado, a 50 años”, destacando que “la motivación fundamental tiene que ver con la necesidad de otorgarle a los posibles inversores interesados en tomar esta concesión una situación justa de retorno de lo que se va a invertir. Es un sector muy grande, estamos hablando de casi 1.100 hectáreas, y todavía no tiene ni electricidad ni gas natural”.

Según esa realidad, entonces, el mismo inversor debe hacerse cargo de dotar al predio de toda la infraestructura, y la senadora concluyó explicando que “el uso y explotación de este espacio tiene que ser para un proyecto turístico comercial y recreativo, que ya estaba preestablecido su destino cuando se declaró de utilidad pública. Por lo cual estamos procediendo a avanzar favorablemente para darle a la villa Los Penitentes, ubicada en el distrito de Uspallata, un destino definitivo”.

Por el lado opositor, el senador Lucas Ilardo explicó: “Como anticipó en el uso de la palabra el senador Bartolomé Robles, el voto del peronismo va a ser un voto negativo”, ya que en su postura vinculó el caso del pastor Bonarrico con el debate por Los Penitentes: “Entiendo que haya malestar, entiendo que haya nerviosismo el día de hoy. Ayer en Labor Parlamentaria, yo manifesté que estaban estrictamente vinculados el tema Bonarrico y el tema Penitentes, dije que porque era un ‘tongue’, dejan tanto las huellas marcadas que ya es indisimulable, porque la impunidad lleva a eso, a que ya no tenga límites, y eso es lo que está pasando con el Gobierno de Mendoza, la impunidad hace que no se tenga el límite”.

En ese sentido, remarcó como un “modus operandi de ejercicio del gobierno para desarrollar actos a mi entender ilícitos, basta solo leer la Constitución para ver que este expediente no cumple con ninguno de los requisitos constitucionales, pero además de eso quiero decir algunas cosas que son claves: este expediente digo sale sin el apoyo de ningún otro partido político que el radicalismo Pro. El Partido Demócrata, el Partido Justicialista, el Partido Verde y Protectora, todos votaron en contra, nuevamente la dictadura de los números les permite avanzar, avalando ilegalidades”.

“El plan no existe, no hay master plan, no lo ha visto nadie. Se parece bastante al de El Azufre, que tampoco nadie lo ha visto, y en este caso dicen que para garantizar la seguridad jurídica van a entregar por 50 años una concesión, para los que invirtieron antes no se garantizó la seguridad jurídica, se les quitó la concesión mediante un decreto del gobernador”, continuó Ilardo.

En otro tramo de su alocución, sus palabras tomaron casi cariz de denuncia: “Hay una licitación amañada y armada para que esto quede en manos de un solo prestador”, mientras que definió esto como una práctica común en el Gobierno provincial.

El centro

El predio en el que funcionara el centro de esquí Los Penitentes posee características de zona de alta montaña, y está ubicado a 4 kilómetros del Parque Provincial Aconcagua. Tiene picos cuya altura máxima de 3.194 metros sobre el nivel del mar y un desnivel esquiable en sus pistas de 614 metros.

Cuenta además- con medios de elevación y pistas de distintas longitudes y desniveles para esquiadores principiantes, avanzados y expertos.

La concesión será por el término de hasta 50 años, para el “uso y explotación en el marco del desarrollo de un proyecto turístico, comercial y recreativo que respete las buenas prácticas patrimoniales y ambientales requeridas”.

El paso que sigue, entonces, a partir de la sanción, es que el Gobierno de Mendoza podrá, a partir del proceso licitatorio, de seleccionar un operador privado que desarrolle el centro turístico, comercial y recreativo en el predio, una concepción más amplia que la de mero centro de esquí.