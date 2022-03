Salud anunció un aumento del 40% y desde AMPROS piden trabajo en blanco

El Ministerio de Salud, Desarrollo y Deportes de Mendoza resolvió este miércoles otorgar aumentos del 30% y 40% a profesionales de la salud que cumplen turnos de guardia en hospitales públicos. El anuncio llega después de que AMPROS, el gremio que nuclea a esos trabajadores, advirtiera sobre una ola de renuncias en los hospitales Notti, Lagomaggiore y Schestakow por incumplimiento de lo acordado en paritarias con el Gobierno.

La respuesta de Salud al reclamo llegó esta mañana a través del jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Campos, quien en diálogo con la prensa en Casa de Gobierno explicó: "La ministra hoy ha firmado la resolución en donde otorga aumento a las prestaciones dentro del ámbito de salud, y están prestaciones se dividen en dos; son las prestaciones de guardia o guardia general o servicios críticos y prestaciones lineales".

El funcionario agregó que, a partir del 1 de abril, los prestadores de servicios críticos recibirán un incremento diferencial del 40%, mientras que a sus pares de guardias lineales les corresponderá un 30%.

Al ser consultado por el estado del diálogo entre el Gobierno y AMPROS y la posibilidad de una renuncia masiva en los centros de salud, Campos señaló: "Con el sindicato no porque tenemos planteado en el ámbito paritario, firmado tanto por AMPROS como por el Gobierno, que el 15 de abril haya una reunión donde se van a discutir puntos no salariales que son varios de los que tengo entendido que están reclamando".

Y añadió: "Nosotros esperamos en pos de este anuncio que esas renuncias no se efectivicen porque en realidad las notas que habían llegado a este ministerio tenían que ver con las falta de actualización de estos valores".

En paralelo a las declaraciones del titular de Salud, la secretaria general de AMPROS Claudia Iturbe aseguró que tanto la organización como los prestadores se enteraron del aumento por decreto a través de la prensa y que esperan otra solución a su reclamo.

"Para que la gente lo entienda es un trabajo en negro, un aporte, no tienen vacaciones, derecho a capacitarse, no pueden faltar, no tienen reemplazos y no tienen ningún derecho. Solamente ellos facturan, hacen una guardia la factura y la cobran. No la hacen, no la cobran", describió.

En el mismo sentido, remarcó que el 31 de marzo "se termina con todos los acuerdos", ya que los contratos se renuevan cada 6 o 3 meses y el vencimiento de todos coincide con el fin de este mes. "Los profesionales han decidido no renovarlos y anuncian la renuncia a esta prestación", aseguró.

Con respecto a la notificación sobre el incremento por fuera de paritarias, dijo: "Acabamos de terminar una reunión con todos los prestadores de manera online y en este momento y ninguno sabía de esto. La solución del problema es el blanqueo de estas prestaciones. Por más que aumenten el 100% las prestaciones, el problema es la precariedad y el trabajo en negro, no puede seguir existiendo el trabajo en negro, por lo tanto la medida de fuerza sigue, y va a seguir hasta que esto termine de una vez por todas y pasen a mayor dedicación".