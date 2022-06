RTO en Mendoza: desde julio comenzarán a realizar multas

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es una inspección mecánica y técnica que permite conocer el estado de vehículos y motovehículos, y determinar si cuenta con las condiciones mínimas que garanticen la seguridad del conductor, la de los pasajeros del vehículo y también los usuarios de la vía pública. Quienes no la hayan realizado, desde julio comenzarán a aplicar multas y sanciones.

En el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara de RTO de Cuyo, remarcó: “Esperando retomar la actividad en forma normal y paulatina para que se pueda regularizar en forma definitiva el parque automotor de la provincia de Mendoza".

Y agregó: “La revisión técnica está implementada desde hace muchos años en Argentina y el resto del mundo, está direccionado a disminuir el índice de siniestralidad, optimizar el parque automotor, mejorar la calidad en el medio ambiente, la más importante, es que los vehículos se encuentren en condiciones para circular en la vía pública y disminuir los accidentes".

Con respecto al cronograma de acuerdo a la finalización de la patente, Toranzo explicó: “Este cronograma que se aplica en forma definitiva y obligatoria para los vehículos de Mendoza, la ley dice que a partir del 1 de julio habrá fiscalización con concientización en la cual serán pasible de sanción aquellos vehículos que estén fuera del marco legal con respecto a las patentes con terminación 1 y 2".

“Después, todo durante julio tendrían que regularizar patentes 3 y 4 y el 1 de agosto esas dos patentes se sumarían a la 1 y 2, que estuvieran fuera del marco legal", recordó.

Sobre los puestos de controles especiales para RTO, Toranzo manifestó que "no hay y tampoco es la idea del Gobierno, lo que se busca es una fiscalización para que los vehículos circulen en condiciones, sí es factible que a partir del 1 de julio haya más controles en diferentes partes de la provincia o en sus egresos e ingresos solicitando también a los vehículos la Revisión Técnica".

“Para quienes no tengan la RTO no solo recaerá una multa, sino también se está activando el sistema scoring a nivel nacional en las licencias y eso le quitará puntos al conductor del vehículo", ya que "la intención de este sistema no es hacer multas, sino que la gente circule con vehículos en condiciones", por lo que la sanción "es una forma lamentable de que todos entendamos que hay que cumplir con las leyes provinciales y nacionales", remarcó.

“Quien tenga que hacer que la haga a la revisión técnica, son 280 mil vehículos o personas que vinieron a hacer la revisión técnica se han ido con buena impresión de que se van con un vehículo seguro, que han regularizado la parte de documentación y sistema de seguridad pasiva de su vehículo que desconocían y normalmente, hay un sector que tiene una visión respecto a la RTO o de cumplir las leyes, que cuando te toca un accidente de cerca uno cambia la visión que tiene y la idea es no llegar a ese punto".

Para un auto la tasa es de $3.267 (90 UF + IVA) se paga por única vez y dura todo un año. Esto nos asegura que nuestro vehículo está en condiciones de seguridad para circular. Pero si fuéramos en moto, por ejemplo pagaríamos $1.234,20 (34 UF + IVA) (menos a 300cc) o $2.250.60 (62 UF + IVA) (mayor a 300 cc). Mientras que para las camionetas el valor es de $3.630 (100 UF + IVA).

El turno para RTO se puede sacar a través de la web www.rto.mendoza.gov.ar, en la web de las empresas y hoy también se puede asistir en forma espontánea o vía telefónica. Si esperan a último momento o ser sancionados, volveremos a que el sistema colapse, y hoy se está dando que tienen muchos talleres con revisión técnica con disponibilidad de horario. Es un trámite que dura entre 15 y 25 minutos aproximadamente.

Qué se necesita para realizar la RTO

Con respecto a la de documentación que se necesita para poder realizar la RTO, Toranzo expresó: "Lo primero que se solicita es la documentación necesaria para poder circular, carné de conducir, tarjeta verde o azul, seguro y si tiene GNC oblea vigente".

"Luego se controla el sistema de seguridad que es matafuego, baliza, chaleco, botiquín y ahí pasa a un control visual donde ven el estado general del vehículo, parabrisas, cubiertas y ahí ingresa a una línea de prueba donde se controla con determinada tecnología los neumáticos, tren delantero, suspensión, freno, luces", mientras se hace ese proceso, "una persona chequea los cinturones de seguridad, que todas las puertas puedan abrir de adentro y afuera, que los vidrios si están polarizados sean tono 1 y 2, que funcione el agua que se le tira al parabrisas y que funcione el limpiaparabrisas", explicó.

Ya para finalizar con la prueba, "se controla la emanación de gases, la emisión del caño de escape, del sonido, luego pasa a una fosa donde se controla tren delantero, trasera, pérdida de fluido".

“Si se encuentra una falla leve, se le indica a la persona que tiene que regularizarla, que vaya a un taller. Hemos tenido un caso de vehículo que iba a ser Uber, nuevo, le habían hecho cambio de aceite y tenía una pérdida muy grande, estaba mal colocado el tapón y lo hemos detectado y si ese vehículo seguía perdiendo aceite se podía fundir y logramos resolverlo y fue y salvó el auto”, cerró.