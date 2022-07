Religiosos fueron a un boliche LGBT+ y rezaron para "curar la homosexualidad"

En las últimas horas, se hizo viral un video de un grupo de personas que se habrían encontrado en un boliche LGBT+ para "rezar" o "curar" la homosexualidad. El hecho ocurrió en Mendoza en una disco llamada Queen, a donde concurren gays, personas LGBT+ y no binarias y este fue el detalle que llamó la atención.

Según lo que se puede observar, en el lugar se encontraron cuatro mujeres y un hombre, para lo que parece haber sido un trabajo para "exorcizar" el lugar. El video muestra cómo las 5 personas se paran en la entrada del boliche, alzan sus manos y después decidieron "rociar agua bendita" en la entrada del lugar y luego tocan sus paredes.

Esto fue compartido en las redes sociales de la dueña del lugar, Turca Queen (Ana Laura Nicoletti) quien decidió hacer público el hecho. Horas después, se volvió viral y fue duramente criticado por personas que además de considerarlo "insólito" los acusaron de "homofóbicos".

Asimismo, la Turca relató: "Yo no estaba presente, pero me avisaron los vecinos que de repente llegaron dos autos con personas de entre 65 y 70 años. Eran cinco mujeres y un hombre, que se colocaron con las manos en alto y comenzaron a hacer gestos, rezos y oraciones".

Por su parte, indicó: "Según el relato de mis vecinos, con los que convivimos a las mil maravillas, esta gente gritaba 'Dios, salva a los jóvenes del infierno de la homosexualidad', mientras tiraban un líquido contra la pared. Estuvieron un rato, y se fueron. Las cámaras de seguridad tomaron todo".

Finalmente, aseguró que: "La verdad es que yo he acudido a la Justicia. Ya no tolero posturas religiosas que nos toman como enfermos. Soy una mujer absolutamente respetuosa. Uno puede no estar de acuerdo con el estilo de vida de otro, pero el respeto es la base de todo. Yo respeto al otro, y demando el mismo trato. ¿Quiénes son para venir a importunar la paz de mis queridos vecinos, para venir a molestar a mi boliche?".