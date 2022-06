Realzan los valores patrios con una nueva bandera en escuelas primarias

Osvaldo Lavezzari, Julio Gallego y Claudia Magnaghi, de la empresa eléctrica entregaron la insignia a la directora de la escuela Rawson, Eliana Maldonado.

La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, durante el mes de junio, realizará la entrega de banderas Argentinas a escuelas primarias de todo el departamento de Godoy Cruz. La acción se lleva a cabo con el fin de homenajear al General Manuel Belgrano en el 202 aniversario de su fallecimiento.

En este marco, la escuela Rawson ayer recibió un nuevo emblema argentino. Claudia Magnaghi, gerente comercial de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y encargada del área de Responsabilidad Social y Empresaria charló con el programa Metaverso de Ciudadano News e indicó: “Últimamente estamos hablando seguido por todas las iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria que la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, junto al Grupo Cooperativa - medios de comunicación, realizan para el departamento de Godoy Cruz. En esta oportunidad hemos regalado banderas argentinas a más de 65 escuelas primarias públicas como privadas, dentro del departamento. Además, la escuela Guillermo Rawson nos invitó a participar del acto de la promesa de la Bandera que hacen los chiquitos de 4º grado”.

Teniendo en cuenta que se trata de una de las escuelas que mayor matrícula tiene en el departamento, Magnaghi mencionó que ella asistió a esa escuela y que por eso le representa una gran emoción. “Fue doblemente emotivo poder volver al patio que me vio crecer. Con esto tratamos de conmemorar los 202 años del fallecimiento del general José Manuel Belgrano, pero también el lunes 20 de junio es el Día de la Bandera y con esto celebramos la insignia nacional. Pero también la Cooperativa ha querido hacer este evento porque sentimos que es el momento para hacer hincapié en algunos valores que hoy hay que remarcar. Esos valores para nosotros son la unión, el esfuerzo el trabajo, el respeto y la solidaridad. Valores que se reflejan en la Bandera. Estos valores hacen a la esencia de los argentinos y no los tenemos que perder más que nunca. No es menor asistir a las escuelas primarias”, expresó la empresaria.

En la actualidad no es común que una empresa pública o privada haga actos de presencia, por eso se hace esta gran gestión. “A nivel institucional la relación de la entrega siempre es con los directores, pero aparecen los alumnos y nos preguntan ‘¿qué es eso?’ A lo que nosotros les decimos ‘a Bandera de Argentina, que es la que te identifica’. Ahí siempre hay una sonrisa por parte de los niños.