Raquel Blas: "El nivel de pobreza de Mendoza es del 60%"

Para la dirigente gremial, Raquel Blas, el silencio de los cementerios rodea la situación de los trabajadores tanto públicos, como privados. Sus declaraciones fueron a Ciudadano News ante el crítico análisis que hizo del difícil momento del trabajo en la provincia y el país.

"La verdad que la tregua y la paz social a costa, por supuesto, de la vida de miles de trabajadores, en la Argentina, este que han suscrito y están llevando adelante las centrales sindicales como la mayoría de los sindicatos, con raras excepciones. Esto sí, lo tengo que decir por qué las hay es históricamente un hecho, que no registra demasiados antecedentes, porque la verdad que los trabajadores sean enfrentados a lo largo de toda su historia y con intentos de tope salariales, con recortes, con haber con políticas inflacionarias que dejaban los salarios destruidos, pero debemos reconocer que presionadas por la base o en muchos casos construidos, desde algunas direcciones hubo mecanismos de huelga general".

Y agregó: "Hoy la verdad que no se puede entender después de todo este proceso de deterioro de salario, jubilaciones, de los altísimos niveles de precarización salarial, que no haya un plan de lucha de construido colectivamente de una huelga general que ponga sobre la mesa algunas cosas elementales primero el blanqueo total de todos los trabajadores precarizados segundo la recomposición, de todos los salarios al nivel de la canasta familiar que hoy concretamente está por arriba de los 200 mil pesos, luego las cláusulas que ya se ganaron históricamente en la Argentina y que hoy solamente tiene el sindicato del neumático que es la indexación salarial mensual inmediata acumulativa de acuerdo a la inflación".

Por lo tanto, "esta es la única manera en que los trabajadores jubilados no seguiríamos perdiendo esta batalla, que implica condiciones de vida realmente denigrantes para muchos y el cierto riesgo, que estamos afrontando con niveles de pobreza altísima en el caso de Mendoza, más del 60%, qué fundamentalmente están afectando a nuestros niños y jóvenes".

Mirando hacia adentro de la provincia, señaló con algidez la conducta de algunos dirigentes sindicales, que, a su criterio, son responsables de lo que sucede con los trabajadores y sus obras sociales, Blas manifestó: "Ante un escenario de silencio total de parte de las conducciones de la mayoría las condiciones sindicales, creo que en este 2023 nos va a encontrar nuevamente con movimientos autoconvocados de trabajadores peleando por sus derechos".

El problema fundamental es que "logremos articular todos estos movimientos este entorno a construir la huelga general que nos permita empezar a recuperar las cosas que hemos perdido voy a poner un ejemplo estamos acá en Mendoza atravesando una discusión donde el Gobierno provincial pretende aumentar los recursos de la Obra Social de empleados públicos basándose en el aumento de la cuota de los afiliados, eso terrible porque estamos ante un gobierno que financió la obra social no solamente porque nunca pudimos votar nuestros representantes del director y no hay ningún tipo de control, utilizaron la plata para cualquier cosa sino porque en el año 2020 con un casi 40% de inflación no otorgaron aumentos salariales".

Por lo tanto, "la cuota de OSEP no se vio incrementada y después en el 2021 por la firma de ATE, por la firma de Roberto Macho, estuvieron todo un año pagando montos en negro, con lo cual tampoco ese año hubo aportes a la obra social, por lo que sinceramente creo que tenemos que despertar colectivamente no delegando más la representación en aquellos que ya nos han demostrado que viven, firmando acuerdos en baja, este creo que es el gran desafío para este año 2023", concluyó.

Producción periodística: Daniel Gallardo