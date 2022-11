Proyecto contra la violencia de género que busca capacitar al sector privado

Se ha presentado un proyecto de Ley de Género, Violencia contra la Mujer y Respeto de la Diversidad, con el objetivo es instruir y capacitar a empleadores públicos y privados, en consonancia con lo que ya sucede con los agentes del Estado.

Mercedes Derrache, senadora provincial por el Frente de Todos y autora de la propuesta explicó las particularidades en diálogo con El Interactivo de Ciudadano News: “El proyecto, los fundamentos son muy válidos como se han planteado: es aumentar, apuntalar la legislación vigente que hay, respecto a defender y proteger la violencia contra la mujer”.

De acuerdo al proyecto los obligados son las personas físicas y jurídicas que tengan una actividad económica dentro de la provincia, y desarrollen esa actividad y además tributen dentro de la provincia de Mendoza.

“He averiguado en algunas provincias y todavía no está previsto para capacitar al sector privado”, puntualizó la legisladora y resaltó como ejemplo que “hoy tenemos la ley Micaela, que obliga a todo el Estado nacional, provincial y municipal a capacitar en violencia de género a sus funcionarios y empleados. Pero hoy el sector privado, los que ejercen el comercio, están desprotegidos de esta ley, no están obligados, y ahí es donde ponemos foco, porque creemos que la violencia no diferencia entre sector público y privado, sino que estamos todos metidos dentro de esta problemática que es tan complicada, sobre toda para las mujeres”.

La consigna fundamental de la norma “apunta a evitar la violencia laboral que ejercen lamentablemente algunos empleadores para con las mujeres. Hubo algunos fallos que yo los fundo dentro de los fundamentos de la ley, en donde la Corte de Mendoza obliga a dos empresas a capacitar por esta temática porque dos mujeres fueron víctimas de violencia, no física pero sí verbal, laboral, de obligarlas por ejemplo a usar una vestimenta que no era la adecuada para una mujer, usar calzas con talles que no eran los de su cuerpo”, y recordó que “esto generó una problemática que se derivó en un juicio, y ahora la Suprema Corte obliga a las empresas a capacitarse en violencia de género. Creemos que la violencia la tenemos que erradicar y es una obligación de toda la sociedad comprometernos en ese sentido para de a poco ir previniendo y erradicar la violencia”.

Compromiso social

Aún no está claro el papel que cumplirá el Estado si la norma se sanciona, si será capacitador o las empresas deberán solventar por su cuenta los gastos que implique. Derrache precisó: “Esto es un compromiso social y necesitamos que el Estado también sea partícipe desde la función que tiene, como Estado, para colaborar con los privados, en definitiva con la ciudadanía, porque acá no se trata de privados y públicos, porque la temática de violencia de género nos afecta en cualquier lugar. Tenemos que tener a fortaleza de enfrentar el problema y ser parte de la solución”.

Sobre la iniciativa, que está recientemente ingresada, se espera que se trate en comisiones, y la senadora afirmó “no sé si salga antes de fin de año, pero si no será en el comienzo de la sesión ordinaria del año que viene”.

La sanción que prevé, en el caso de las personas físicas y jurídicas que ejercen el comercio y no cumplan dentro del plazo que estipula la autoridad de aplicación, es una multa equivalente a dos sueldos de la máxima categoría que estipule el convenio colectivo de trabajo de la actividad de la empresa o de la persona jurídica. Además de ello, otra sanción aplicará para algunos trámites específicos, como por ejemplo ser proveedores del Estado, que se inscriben en un registro público de Mendoza. “Para acceder a ciertos beneficios fiscales tienen que tener esta certificación, en el caso que no la tuvieron, como requisito fundamental es tener la capacitación hecha en violencia de género para salvaguardar las mujeres, la diversidad y el género”, concluyó Derrache.