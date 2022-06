Protestas de Salud por aumentos: hasta cuándo habrá medidas de fuerza

Profesionales de la salud nucleados en Ampros comenzaron un paro del sector este martes, con una protesta en Casa de Gobierno.

Claudia Iturbe, secretaria de Ampros, señaló que atraviesan “una crisis sin precedentes que se viene gestando desde hace años".

"Estos últimos tres años, con la falta de políticas públicas en la salud como política de Estado, deja en riesgo y al descubierto la salud de los mendocinos. No solamente por los anestesistas que en un conflicto grave, sino que esto se irá ampliando más", apuntó.

Desde el gremio odenuncian que en 2020 no tuvieron un aumento salarial, lo que al Ejecutivo le habría ahorrado 12 mil millones de pesos.

"Nosotros somos un equipo, no se puede arreglar con un sector. No se puede atomizar la salud. La salud es con todos los profesionales de la salud, tenemos lugares críticos como la neonatología, terapia intensiva, pediatría, son profesiones en crisis. Los nuevos estudiantes no estudian esto porque no hay política para favorecerlas. Si uno tiene que elegir y si gana lo mismo en otra especialidad se va hacia eso", añadió Iturbe.

La delegada gremial advirtió que continuarán endureciendo las medidas si el Gobierno no atiende a los reclamos.

Carina Sedano, titular del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, acompañó la lucha de los profesionales de la salud: “Nosotros comenzamos ayer un plan de lucha haciéndonos presentes en un acto oficial, exigiéndole al vicegobernador una audiencia para que escuchen a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Hoy hemos venido a acompañar a la salud, porque la salud y la educación están en crisis, necesitamos unidad en las calles y las acciones.

“Este 22, 28 y 30 vamos a hacer panfleteadas en distintos lugares de la provincia. El viernes 24 vamos a marchar junto a otros gremios estatales exigiendo la reapertura de la paritaria salarial. Del 4 al 8 vamos a hacer caravanazo por las escuelas, escuchando las necesidades para terminar el 9 de julio con un gran festival que vamos a hacer, que se va a llamar el festival por la escuela pública", detalló.