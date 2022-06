Cada vez son más las propuestas que se piensan para que cualquier persona, tenga una afección o no, pueda sentirse cómoda a la hora de salir a comer o realzar alguna actividad fuera de su casa. En el último tiempo se habló de una propuesta que incluye la posibilidad de que puedan concurrir a cualquier lugar gastronómico y poder leer el menú como más les guste.

Juliana Martínez, presidente de la Asociación Creando Huellas, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó que proponen una ley para incluir pictogramas en las cartas gastronómicas.

Asimismo, la especialista indicó de qué se trata: “Esta propuesta surgió porque hicimos un curso desde la municipalidad y de la Universidad de Cuyo. Fue un curso para armar proyectos para las asociaciones, de ahí surgió la idea de hacer proyecto de menús con pictogramas. Desde hace tiempo que veíamos que había una gran brecha al ir a restaurantes, cafés y demás”.

En este sentido, sostuvo que “existen muchas personas con discapacidad como el autismo, como el síndrome de Down que no se pueden comunicar y un acompañante decide por ellos”, por lo que destacó que lo importante “es proyectar la autonomía de ellos, por eso que puedan elegir ellos mismos”.

—¿En qué estado está el proyecto?

—Nosotros hicimos la presentación, no quedaría nada para que salga. Según nos comunicaron, tendría que pasar a Ejecutivo y estaría funcionando.

“Diego Costarelli, que nos ayuda con este proyecto, se reunió con la Cámara de Gastronómicos y estuvieron de acuerdo. Les pareció buena la propuesta. Más allá de obligar, es una propuesta que se hace. Tratamos que al ser ley se implemente en todos lados. La inclusión en discapacidad a veces no es absoluta y real. Es poder llevar a cabo las cosas, para que sea real", explicó.

—¿Este proyecto prevé alguna sanción si no se adecúan las cartas?

—Tengo entendido que por ahora no. De todas maneras, el implementar las cartas con pictogramas no lleva mucho gasto. Son fáciles, inmediatas, simples y universales. Con sacar una foto del menú y ponerlo en una hoja no lleva mucho gasto.

“Vamos a ir de a poco e iremos viendo cómo lo toman todos. En Godoy Cruz ya está la ordenanza, hay tres cafés que tienen cartas con pictogramas, son re sencillas, no les llevó mucho hacerlas", agregó.

Hacia la implementación en la provincia

Martínez manifestó que a pesar de que "en Mendoza no se implementa", de apoco se puede empezar a probar en los distintos departamentos. "Si no me equivoco en Rivadavia, el año pasado había implementado esto. Una familia que siempre iba a una heladería quería el nene con autismo elegir sus gustos. Lo charlaron con la heladería y lo implementaron. Las personas que no saben leer y escribir también son beneficiadas con este proyecto, va más allá del idioma, de la discapacidad, incluye a todos".

Finalmente, expresó que “hay un video en Youtube que se llama el Café de Carly" y que representa esto de que las personas que no se pueden comunicar verbalmente, esto revela que hay una "dificultad y frustración que sienten y otra persona tenga que venir a elegir por ellos”.