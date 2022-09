Pronóstico en Mendoza: lluvias, nevadas y paso a Chile cerrado

Durante este fin de semana se esperan días inestables en Mendoza, con nevadas en la zona de alta montaña, por lo que se decidió a cerrar el Paso Cristo Redentor por el sábado.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas indicaron que este sábado habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur, con presencia de lluvias aisladas hacia la noche.

Además, se esperan nevadas en cordillera. La máxima para hoy ascenderá a 22º C, mientras que la mínima será de 7º C.

El domingo estará parcialmente nublado y la temperatura no cambiará. Se esperan lluvias aisladas en las primeras horas, vientos del noreste. Máxima de 21º C y la mínima de 10º C.

Por su parte, se procedió al cierre del Paso Cristo Redentor por este sábado: "A partir de las 21 del viernes y durante todo el día sábado 24, se cierra de manera preventiva el Paso Internacional por pronósticos de nevadas en alta montaña. -1°C", indicaron desde la cuenta de Twitter que brinda información sobre el paso a Chile.