Profesionales de la salud pararon y se manifestaron en la Casa de Gobierno

Los trabajadores de la salud llevaron adelante su prometida jornada de paro y movilización, con una protesta que los nucleó en la explanada de la Casa de Gobierno, donde concitaron incluso el apoyo de otros sindicatos que representan a trabajadores estatales.

Claudia Iturbe, secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS). Habló sobre el comienzo de las protestas en diálogo con Ciudadano News, y arrancó definiendo la magnitud de lo que consideran un sector en condiciones muy difíciles: “Es una crisis sin precedentes, que se viene gestando desde hace años”, arrancó, “pero estos últimos tres años, con la falta de políticas públicas en la salud como política de Estado, deja en riesgo y al descubierto la salud de los mendocinos”.

Dando precisiones, agregó: “El paro, fundamentalmente, es de los consultorios externos, porque sabemos que las guardias tienen que ser atendidas porque somos un servicio esencial. Así que después de un fin de semana tan largo las guardias en este momento están colapsadas y le pedimos a la población de que si no es una urgencia no asista y que no vaya a los turnos programados, porque no se están cumpliendo, en ese aspecto el 90% están haciendo paro los profesionales”.

Además, la dirigente señaló que los problemas no están en vías de solución, cuando explicó que la crisis “No es solamente por los anestesistas, que es un conflicto grave, sino que esto se irá ampliando más”.

“Tuvimos un 2020 sin aumento salarial, donde el ejecutivo provincial se ahorró 12 mil millones de pesos y esta es la repercusión que está teniendo”, consideró.

Al ser consultada sobre las especialidades más comprometidas, destacó: “Nosotros somos un equipo, no se puede arreglar con un sector. No se puede atomizar la salud. La salud es con todos los profesionales de la salud”, aunque a la vez remarcó: “Tenemos lugares críticos como la neonatología, terapia intensiva, pediatría, son profesiones en crisis. Los nuevos estudiantes no estudian esto porque no hay política para favorecerlas. Si uno tiene que elegir y si gana lo mismo en otra especialidad se va hacia eso”.

Conflicto para largo

Sobre los próximos pasos de la protesta, explicitó: “Nosotros vamos a seguir endureciendo las medidas, no queda otra”, en virtud de que consideran que “este Gobierno no entiende lo que es el diálogo, no entiende lo que es una comisión negociadora, qué es una política en recursos humanos que podría darle respuesta a todas las falencias que tienen los mendocinos”.

Otro de los problemas que gana espacio en el conflicto es el de la competencia de otros destinos para los médicos, que prefieren trabajar en provincias vecinas o incluso en países vecinos, ante los mejores salarios. De ese tema habló Daniel Giménez, secretario adjunto de AMPROS: “Desgraciadamente, mucho de nuestros profesionales están emigrando a otras provincias, otros países buscando mejores condiciones y esto se debe fundamentalmente a un atraso salarial importante que venimos viviendo desde el 2020. Lo primero y fundamental es tratar de recuperar ese 2020 que produjo un deterioro tremendo en el salario”.

Apoyo y convocatoria

Otros gremios adhirieron a la movilización de Salud, brindando su apoyo y anunciando nuevas protestas. Carina Sedano, titular del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, indicó: “Nosotros comenzamos ayer un plan de lucha haciéndonos presentes en un acto oficial (el acto por el Día de la Bandera), exigiéndole al vicegobernador una audiencia para que escuchen a los trabajadores y trabajadoras de la educación”, y en ese contexto: “Hoy hemos venido a acompañar a la salud, porque la salud y la educación están en crisis, necesitamos unidad en las calles y las acciones”.

A la vez, la dirigente le puso fecha a las próximas expresiones callejeras: “Este 22, 28 y 30 vamos a hacer panfleteadas en distintos lugares de la provincia. El viernes 24 vamos a marchar junto a otros gremios estatales exigiendo la reapertura de la paritaria salarial. Del 4 al 8 vamos a hacer un caravanazo por las escuelas, escuchando las necesidades, para terminar el 9 de julio con un gran festival que vamos a hacer, que se va a llamar el festival por la escuela pública”.

Sobre su propia realidad salarial, la docente precisó: “Nosotros tuvimos una paritaria donde se logró el blanqueo salarial y que el bono no estuviera atado al presentismo. Pero también dijimos en ese momento que queríamos un aumento por sobre los índices inflacionarios”, y agregó: “Hoy los índices inflacionarios han cambiado, por eso necesitamos con urgencia la reapertura de la paritaria salarial, pero también respuesta de lo no salarial: infraestructura escolar, meriendas, cierre de cursos, mobiliario, sillas… somos los peores pagos del país”, concluyó.

Pedido de informes

Relacionado al tema salud, se conoció un pedido de informe de los senadores Bartolomé Robles y Mercedes Derrache, indicando que en el Hospital Perrupato faltan médicos, pediatras, insumos médicos y que el estado en general es malo, sobre todo, por la calefacción.

El director de la institución, Omar Dengra, afirmó: “No sé que falten insumos, medicamentos, puede que haya habido cosas puntuales ,pero en el mercado estaba faltando medicación, pero era un problema de laboratorio en cuanto a abastecimiento. En la medida que se pudo solucionar se ha ido solucionando”.

A la vez reconoció: “Lo de la calefacción sí es real, las calderas tuvieron problemas con unas válvulas justo cuando empezaba el frío, y el problema de nuestro país con lo importado porque no podíamos conseguir las válvulas de reemplazo, pero ahora ya están colocadas y eso requiere ahora de una inspección de la Subsecretaría de Trabajo para habilitar el funcionamiento nuevamente”.

Finalmente, recalcó: “Falta de médicos no tenemos, vemos que están faltando especialidades hace tres años, ya que la gente que se recibe no opta por hacer una especialidad, quedan vacantes en los llamados a cubrir, esto es un problema que hay que evaluar pero está sucediendo en todo el país”.