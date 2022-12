Petri cerró el año y dejó ideas muy claras sobre lo que hará por Mendoza

Ante un marco muy importante de mujeres y hombres, jóvenes y adultos, el precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri evaluó el difícil año que está culminando. Con visiones críticas hacia la Nación y la provincia y mostrando hacia dónde se dirigen sus objetivos de gobernar la provincia.

Al referirse al último índice inflacionario dado a conocer, Luis Petri expresó: "Hoy se conocio el índice de inflación con 4,9 que lleva la inflación al 92% en lo que va del año y claramente los trabajadores se empobrecen con una inflación tan alta y esto se percibe en la calle, hemos estado todo el año invadidos por la tristeza y eso nos obliga a pensar que el 2023 va a ser un año electoral en el que vamos a tener que hablarle a la ciudadanía y decirle que vamos a hacer con la Argentina , qué vamos a hacer con Mendoza y cómo vamos a resolver los grandes temas nacionales y locales".

Cuando se le preguntó cómo ve a la provincia. Apuntó sin vueltas a la inseguridad y a la puesta en valor a la educación: "Más allá de que se ha hecho mucho en términos de administración y tenemos las cuenta públicas ordenadas, está claro que tenemos que mejorar muchísimo la seguridad, porque Mendoza es una de las provincias que más robo por habitantes tiene y claramente esto nos tiene que interpelar muy fuertemente para que vayamos por los delincuentes, para que bajemos los índices de inseguridad".

"Otro de los tópicos que tiene que estar presente en la próxima gestión es la educación, me parece que los grandes desafíos tienen que ver con el mejoramiento de la calidad educativa".

Con respecto al gasto público, Luis Petri manifestó: "No hay recetas mágicas, no hay que inventar controles de precios que no sirven y no han funcionado en el mundo, lo que hay que hacer es bajar los niveles de emisión, bajar el gasto público".

"Pensemos que tenemos un estado que gasta mucho y mal, hay 33 empresas del estado que le cuestan a todos los argentinos 5 mil millones de dólares por estar mal administradas y estos gastos los tenemos que empezar a poner sobre la mesa".

"Tenemos el Ministerio de la Mujer que no asiste a ninguna mujer que no asiste a una sola mujer en la Argentina y sin embargo tiene un presupuesto de 71mil millones de pesos, esa plata debería ir a la las provincias o a las municipios que son quienes asisten a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad"

"Tenemos una biblioteca del Congreso que en el año 2021 tuvo un presupuesto de 1.500 millones de pesos, solamente se destinaron 8 millones de pesos a la compra de libros y tiene más de 1500 empleados".

"Me parece que tenemos que repensar el Estado, porque cobra impuestos como si viviéramos en Suiza pero los devuelve en servicios como si estuviésemos en Haití", expresó el precandidato por la provincia de Mendoza a la gobernación.

Petri también comentó: "Tenemos que garantizar la independencia del Poder Judicial y si queremos crecer tenemos que tener reglas de juego claras y una de ellas es la seguridad jurídica que la da un Poder Judicial independiente. Este gobierno desde que empezó, puso la energía en intentar someter y doblegar a la justicia, para evitar que lo juzguen".

"Hoy tenemos una buena señal porque es la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio de las funciones es condenada, porque la Corte acaba de confirmar la condena a Milagro Sala 13 años de prisión y porque además se logra normalizar el congreso de la magistratura".

Acerca de gobernar Mendoza, Luis Petri dijo: "He tomado la decisión de presentarme como candidato a gobernador y me he comprometido durante todo este año con muchísimos mendocinos a los cuales les di mi palabra de que iba a pelear por la gobernación, de que iba a pelear por Mendoza y para transformar la provincia".

