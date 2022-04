Pagano: "Tenemos un 40% de pobreza, pero decimos 'No a la Minería'"

Hace unos días se conocieron los datos de pobreza y desempleo en la provincia. Los empresarios tuvieron una dura reacción ante los números, ya que alcanzó en el segundo semestre de 2021 al 44,6 % de la población, por encima del 37,3 % a nivel nacional. Empresarios mendocinos realizaron un fuerte descargo.

En el programa Metaverso, Ciudadano News FM 91.7, Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), realizó un fuerte análisis sobre la realidad económica: “El sector privado está muy preocupado por todo lo que está ocurriendo, de nuestro lado lo que queremos es dejar que Mendoza crezca, no hay forma de resolver estos problemas, estos números, sino generar empleo registrado", manifestó.

Por lo que "no hay otro camino, por eso tenemos tantos pobres porque ese problema que tenemos hoy es que así como está la minería, cuanta idea se plantea en Mendoza pareciera es mejor decir que no hagan nada porque no vaya a ser que pase algo malo, pero lo malo ya está pasando, no tenemos empleo, tenemos una enorme cantidad de pobreza y pareciera ser que no se está tomando el toro por las astas como realmente amerita el tema", expresó.

Minería en Mendoza

Además, Pagano aseguró qué "es una irresponsabilidad decirle No a la Minería, sobre todo en zonas donde hay licencia social como Malargüe, cuando hay más de 40% de pobres en Mendoza".

“Le decimos 'No a la Minería' pero no puede negar una actividad económica cuando tenemos más del 40% de pobreza", Pagano argumentó que "es una irresponsabilidad decirle al 44% de la población que siga siendo pobre porque no se hará una actividad, porque nos somos capaces de hacer algo bajo estándares de sustentabilidad, es una locura", reconoció.

El presidente de la CEM comparó la situación de la minería con actividades que se realizan en otras provincias al decir que “estamos impulsando que se permita hacer minería en donde hay licencia social, que es el caso de Malargüe, o sea prohibir la minería en Malargüe es como prohibirle la soja a La Pampa húmeda, sería la destrucción absoluta de la economía que es lo que le está pasando ese departamento".

Para cerrar, Pagano redondeó su idea y dijo: “Creo que toda la sociedad, lo medios de comunicación, el sector privado, la población tienen que exigir que el Estado se ocupe de hacer las actividades económicas, toda la gestión en la provincia con mayores controles de calidad”.